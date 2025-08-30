Khai mạc Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia

Sáng 30/8, tại Quảng trường Hàm Rồng (phường Hàm Rồng) đã diễn ra lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Đua Ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia - PVOIL Cup 2025 (PVOIL VGC 2025). Đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa tổ chức giải thi đấu ô tô thể thao cấp quốc gia, đồng thời là hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Dự chương trình có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Giải Đua Ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 (PVOIL VGC 2025) được tổ chức bởi Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá và Công ty Cổ phần OTV Truyền thông.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc.

Vòng Chung kết năm nay quy tụ 26 tay đua xuất sắc, được tuyển chọn thông qua hai vòng Vô địch miền Bắc - miền Nam, cùng các suất đặc cách dựa trên thành tích mùa trước. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 2 phân hạng được phân biệt theo hệ dẫn động, đó là Cầu trước (FWD), Cầu sau/Hai cầu (RWD/AWD) không phân biệt động cơ hay công suất. Mỗi hệ dẫn động sẽ có sa hình riêng phù hợp với đặc thù của phân hạng và giúp vận động viên thể hiện tốt nhất đặc điểm của xe cũng như trình diễn kỹ năng lái xe.

Các tay đua tham dự giải.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa mở màn cho bộ môn thể thao tốc độ tại địa phương, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến mới của các sự kiện thể thao mang tính chất lễ hội.

Thông qua giải nhằm xây dựng phong trào ô tô thể thao lành mạnh trong nước, tiến tới hội nhập với cộng đồng khu vực và Quốc tế, góp phần đẩy mạnh phong trào Thể dục thể thao; trao đổi và giúp nâng cao hiểu biết cũng như kỹ thuật lái xe an toàn cho cộng đồng người sử dụng xe ô tô. Đồng thời, qua hoạt động thể thao và văn hóa giúp phát triển du lịch, truyền thông và quảng bá để thu hút du khách và cộng đồng người sử dụng xe ô tô, mô tô đến với tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành.

Ban Tổ chức PVOIL VGC 2025 phối hợp với Quỹ OF Vì Cộng đồng và Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trao tặng 100 triệu đồng gửi tới các gia đình tại địa phương có thân nhân gặp tai nạn giao thông và hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo khán giả đã được theo dõi những pha xử lý kỹ thuật điêu luyện và những nét độc đáo của bộ môn thể thao này qua phần trình diễn của một số VĐV được Ban Tổ chức lựa chọn.

Các tay đua trình diễn kỹ thuật điêu luyện sau lễ khai mạc.

“Năm nay khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến các màn so tài đầy kịch tính đến từng phần nghìn giây, bởi các vận động viên đã dành nhiều thời gian, công sức tập luyện và đầu tư hơn hẳn mọi năm. Điều này phản ánh qua kết quả của các vòng vô địch miền Bắc và miền Nam đã được tổ chức trong những tháng vừa qua. Giải Vô địch Quốc gia sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc chưa từng có, đặc biệt là với các khán giả lần đầu tiên theo dõi trực tiếp bộ môn này”, Ông Nguyễn Đại Hoàng, Tổng Giám đốc OTV Media, Đồng Trưởng Ban Tổ chức giải chia sẻ.

Đông đảo khán giả theo dõi màn trình diễn của các tay đua.

Giải sẽ bế mạc vào ngày 31/8. Ban Tổ chức sẽ trao giải cho những VĐV và đội đua xuất sắc nhất, với các danh hiệu danh giá thuộc về các tay đua có bản lĩnh vững vàng và kỹ năng điều khiển xe ưu tú.

Gymkhana là môn đua xe tốc độ tính thời gian, nơi các vận động viên sẽ được cung cấp các sa hình và được đánh dấu trong trường đua bằng các chóp giao thông. Để thi đấu Gymkhana, vận động viên không chỉ cần một chiếc xe tốt có sức mạnh, sự ổn định, sự linh hoạt mà còn cần kỹ năng khéo léo, khả năng kiểm soát tốc độ tốt và đặc biệt là khả năng ghi nhớ sa hình nhanh và chính xác, để từ đó đưa ra chiến thuật thi đấu phù hợp và đường đua tối ưu cho chiếc xe của mình. Môn đua xe Gymkhana là nơi vận động viên phải vượt qua những sa hình được thiết kế với nhiều điểm mốc bắt buộc, yêu cầu phải điều khiển xe chạy theo một tổ hợp các hình tròn, hình số 8, hay đường zíc zắc, khéo léo tránh va chạm với các chóp giao thông, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành. Vận động viên có thể sẽ phải nhận điểm phạt khi để xe va chạm với các chóp giao thông.

Anh Tuân