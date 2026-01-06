U23 Việt Nam khởi đầu nan tại “bảng tử thần”; Man Utd sa thải Ruben Amorim

Joao Cancelo tái hợp Barcelona; Cờ vua Việt Nam vững vàng vị thế và hướng tới top 30 thế giới; Man Utd sa thải Ruben Amorim... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (6/1).

U23 Việt Nam - U23 Jordan: Khởi đầu nan tại “bảng tử thần”

Vào 18h30 tối nay (6/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân đầy quan trọng gặp U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2026. Nằm trong bảng A đầy thử thách cùng chủ nhà Saudi Arabia và Kyrgyzstan, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiểu rằng một thất bại lúc này có thể dẫn đến nguy cơ bị loại sớm.

U23 Việt Nam chuẩn bị có trận ra quân tại giải châu Á. (Ảnh: Mạnh Quân).

U23 Jordan được đánh giá cao nhờ dàn cầu thủ có thể hình lý tưởng (nhiều vị trí trên 1m90), tạo ra ưu thế lớn trong các pha bóng bổng và tranh chấp tay đôi. Để đối phó, U23 Việt Nam cần phát huy tối đa sự khéo léo, khả năng xoay trở hẹp của những ngôi sao như Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Thanh Nhàn.

Sự thận trọng trong phòng ngự và tận dụng tốt các tình huống cố định sẽ là chìa khóa để “Những chiến binh Sao vàng” hy vọng tạo nên bất ngờ trước đối thủ Tây Á.

Cờ vua Việt Nam vững vàng vị thế và hướng tới top 30 thế giới

Theo bảng xếp hạng đầu năm 2026 của FIDE, cờ vua Việt Nam hiện đứng thứ 36 thế giới, khẳng định sự phát triển bền vững dựa trên cả đỉnh cao chuyên môn lẫn chiều sâu lực lượng. “Lá cờ đầu” Lê Quang Liêm tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở vị trí thứ 18 thế giới sau một năm 2025 thành công tại các đấu trường World Cup.

Lê Quang Liêm tại đấu trường World Cup 2025. (Ảnh: FIDE)

Đáng chú ý, nền cờ vua nước nhà đang sở hữu thế hệ kế cận đầy tiềm năng với những cái tên như Gia Phúc, Khương Duy dần tiệm cận chuẩn Đại kiện tướng. Việc Lương Phương Hạnh trở thành Đại kiện tướng nữ thứ 7 của Việt Nam cùng thành tích thống trị tại SEA Games 33 là minh chứng cho sự phát triển toàn diện.

Với nền tảng vững chắc này, mục tiêu lọt vào nhóm 30 quốc gia mạnh nhất thế giới đang trở nên gần hơn bao giờ hết đối với cờ vua Việt Nam.

Man Utd sa thải Ruben Amorim

Tối 5/1, Manchester United chính thức sa thải HLV Ruben Amorim chỉ sau 14 tháng nắm quyền, hệ quả từ chuỗi thành tích bết bát và những phát ngôn gây tranh cãi của chiến lược gia này. Với tỷ lệ thắng chỉ đạt 39,62%, Amorim trở thành HLV có thành tích tệ nhất kỷ nguyên hậu Sir Alex.

HLV Amorim gây thất vọng trong thời gian dẫn dắt Man Utd (Ảnh: Getty).

Quyết định này khiến “Quỷ đỏ” tiêu tốn thêm khoảng 10,45 triệu bảng tiền đền bù, nâng tổng chi phí cho triều đại ngắn ngủi này lên tới 19 triệu bảng (gần 8.000 tỷ đồng).

Ngay sau khi sa thải Amorim, Man Utd đã nhắm tới hàng loạt ứng viên thay thế. Những cái tên tiềm năng bao gồm Oliver Glasner (Crystal Palace), Xavi Hernandez, Gareth Southgate và hai cựu HLV vừa rời ghế nóng là Enzo Maresca (Chelsea) cùng Laurent Blanc.

Gareth Southgate (phải) thất nghiệp sau khi rời tuyển Anh năm 2024 (Ảnh: Getty).

Ban lãnh đạo đội bóng đang khẩn trương tìm kiếm một “thuyền trưởng” mới, ít nhất tạm quyền đến hết mùa giải.

Joao Cancelo tái hợp Barcelona

Hậu vệ Joao Cancelo đã chính thức trở lại Barcelona theo bản hợp đồng cho mượn đến hết tháng 6/2026. Để hoàn tất thương vụ này, đội chủ sân Camp Nou đã chi 4 triệu euro phí mượn cho Al Hilal.

Cancelo chính thức trở lại Barcelona.

Dù nhận được sự quan tâm từ Inter Milan, ngôi sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha đã dứt khoát từ chối để ưu tiên trở lại môi trường quen thuộc tại La Liga.

Sự góp mặt của Cancelo mang đến cho HLV Xavi một phương án linh hoạt, giàu kinh nghiệm cho cả hai hành lang cánh trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Đây được xem là bản hợp đồng “mười mươi” giúp Barca củng cố hàng thủ với mức chi phí hợp lý.

Thương vụ này không chỉ giải quyết nhu cầu ngắn hạn mà còn mở ra cơ hội gắn bó lâu dài nếu Cancelo duy trì được phong độ đỉnh cao.

Ngày này năm xưa - 6/1: 6/1/2025 – Việt Nam mừng chức vô địch ASEAN Cup Đúng ngày này một năm trước, hàng triệu người dân Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 sau khi vượt qua Thái Lan ở trận chung kết. Đây là khoảnh khắc lịch sử đánh dấu sự trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á của “Những chiến binh Sao Vàng” dưới thời HLV Kim Sang-sik.

HS