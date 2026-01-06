U23 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng; Fletcher: “Dẫn dắt Man Utd là vinh dự vượt ngoài giấc mơ”

U23 Việt Nam thắng thuyết phục Jordan, nhận “mưa lời khen” từ châu Á

Tối 6/1, U23 Việt Nam đã có màn ra quân rực rỡ tại VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh đều xuất phát từ các tình huống cố định trong hiệp một, giúp “Những chiến binh Sao vàng” chiếm ưu thế hoàn toàn.

Đình Bắc ăn mừng bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam trên chấm phạt đền (Ảnh: AFC).

Thất bại này khiến HLV Omar Najhi của U23 Jordan phải thừa nhận sức mạnh và sự nhanh nhẹn của các cầu thủ Việt Nam, đồng thời tiếc nuối vì hàng thủ mắc sai lầm trong các pha bóng chết.

Chiến thắng giòn giã đã khiến cộng đồng người hâm mộ châu Á bùng nổ. Cổ động viên từ Indonesia, Thái Lan đến Iran đều hết lời ca ngợi sự tự tin và lối đá bản sắc của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhiều ý kiến khẳng định Việt Nam hiện là vị thế số 1 Đông Nam Á và đủ khả năng tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018.

U23 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng sau chiến thắng nhọc nhằn của chủ nhà Saudi Arabia

Ở trận đấu còn lại của bảng A, đương kim vô địch Saudi Arabia đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tân binh Kyrgyzstan vào tối ngày 6/1.

Rakan Al Ghamdi mừng bàn thắng ở phút 88 cho Arab Saudi. Ảnh: SaudiNT

Dù kiểm soát bóng tới 75% và chơi hơn người từ phút 34 sau thẻ đỏ của Sharshenbekov, đội bóng Tây Á gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kiên cường của Kyrgyzstan. Phải đến phút 88, Rakan Al Ghamdi mới ghi bàn thắng duy nhất giúp chủ nhà giành trọn 3 điểm, sau khi ngôi sao Al Juwayr bỏ lỡ một quả phạt đền trước đó.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng A nhờ hơn Saudi Arabia về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1).

Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 9/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu với Kyrgyzstan. Nếu Việt Nam và Saudi Arabia cùng giành chiến thắng, cả hai đội sẽ chính thức dắt tay nhau vào tứ kết sớm một vòng đấu.

Fletcher: “Dẫn dắt Man Utd là vinh dự vượt ngoài giấc mơ”

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải đột ngột, cựu danh thủ Darren Fletcher đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền dẫn dắt Manchester United.

HLV tạm quyền Darren Fletcher trong buổi họp báo trước trận Man Utd gặp Burnley ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. Ảnh: ITV News

Trong buổi họp báo trước trận gặp Burnley tại vòng 21 Ngoại hạng Anh, chiến lược gia 41 tuổi chia sẻ đây là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp. Fletcher sẽ nhận được sự hỗ trợ từ dàn trợ lý nội bộ, đặc biệt là cựu trung vệ Jonny Evans, nhằm ổn định phòng thay đồ đang biến động.

Về mặt lực lượng, “Quỷ đỏ” đón tin vui khi Bruno Fernandes và Mason Mount đã sẵn sàng tái xuất. Dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, Fletcher nhấn mạnh mục tiêu tối thượng là khơi dậy tinh thần chiến đấu và bản sắc truyền thống của CLB.

Ông khẳng định hiện tại chỉ tập trung tối đa cho trận đấu tới mà chưa nghĩ đến kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

Chelsea chính thức bổ nhiệm Liam Rosenior

Chiều ngày 6/1/2026, Chelsea đã gây bất ngờ khi xác nhận bổ nhiệm HLV Liam Rosenior vào chiếc ghế nóng để thay thế Enzo Maresca.

Liam Rosenior ký bản hợp đồng có thời hạn kỷ lục đến năm 2032. Ảnh: Reuters

Chiến lược gia 41 tuổi người Anh ký bản hợp đồng có thời hạn kỷ lục đến năm 2032. Rosenior gia nhập “The Blues” sau 18 tháng thành công rực rỡ tại Strasbourg, nơi ông giúp đội bóng Pháp giành vé dự cúp châu Âu sau gần hai thập kỷ.

Dù chưa từng dẫn dắt đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh, Rosenior được ban lãnh đạo Chelsea tin tưởng nhờ triết lý bóng đá hiện đại và mối quan hệ tốt với các giám đốc thể thao của CLB.

Đi cùng ông sang London là đội ngũ trợ lý thân cận từ Strasbourg. Rosenior sẽ chính thức bắt đầu nhiệm vụ đưa Chelsea (hiện đứng thứ 5) trở lại cuộc đua vô địch, với thử thách đầu tiên là trận derby gặp Fulham vào tối 7/1.

