Giải “bài toán” ngập lụt cục bộ ở khu vực đô thị

Những trận mưa lớn, nhất là trong các đợt bão lũ vừa qua, đã khiến nhiều khu dân cư và tuyến phố tại các phường trung tâm khu vực TP Thanh Hóa cũ bị ngập sâu, có nơi kéo dài nhiều ngày. Tình trạng này bộc lộ những bất cập trong hệ thống thoát nước, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ để khắc phục hiệu quả.

Tuyến đường Âu Cơ, phường Hạc Thành xảy ra tình trạng ngập cục bộ do ảnh hưởng của bão số 3.

Tại mặt bằng quy hoạch 2349, phố Văn Thọ, phường Quảng Phú có 317 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu. Người dân ở đây nhiều năm nay thường xuyên chịu cảnh ngập lụt khi mùa mưa đến. Hầu hết các tuyến đường nhánh bị ngập sâu, có thời điểm mực nước dâng gần 1m. Nước tràn vào nhà, rác thải theo dòng nước trôi khắp nơi gây ô nhiễm môi trường, cuộc sống bị đảo lộn. Anh Lê Công Sinh, một hộ dân, chia sẻ: “Chúng tôi ở đây rất vất vả vì cứ mưa to là ngập, nước tràn vào nhà, vào cả bể nước ngầm, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của bà con”.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân ngập lụt tại vị trí này là do mặt bằng chỉ có một hệ thống thu gom, thoát nước duy nhất đấu nối ra đường Bạch Đằng. Song, hệ thống này lại có cao độ thiết kế bất hợp lý, khiến mỗi trận mưa lớn, nước từ đường Bạch Đằng lại chảy ngược vào khu dân cư.

Khu dân cư Phú Thọ 3, phường Hạc Thành cũng là vị trí thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa. Đặc biệt, vào tháng 7/2025, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư ở đây ngập sâu trong nước, sinh hoạt của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Khu dân cư này trước đây vốn là khu vực ao hồ thấp trũng nên có cao độ thấp so với hiện trạng xung quanh. Trong khi đó, khả năng tiêu thoát từ khu dân cư Phú Thọ 3 qua Đại lộ Lê Lợi về hồ Đồng Chiệc chưa bảo đảm.

Tại phố Thành Công, nhiều năm qua, người dân vẫn phải sống chung với cảnh ngập lụt trong mùa mưa. Thậm chí, trong nhiều đợt mưa to, nhiều gia đình nước ngập vào nhà, đồ đạc phải kê cao, người già, trẻ con phải sơ tán đến nhà người thân. Đây là khu dân cư thuộc khu vực giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới ven sông Hạc. Mặc dù đã triển khai nhiều năm nhưng khu vực này đến nay vẫn chưa được GPMB. Cao độ nền của khu dân cư hiện trạng thấp hơn so với khu vực đã được hoàn thiện hạ tầng, vì vậy mới dẫn đến tình trạng trở thành “rốn” nước mỗi đợt mưa to.

Không chỉ các điểm dân cư, nhiều tuyến phố trung tâm đô thị như: Phan Chu Trinh, Hàn Thuyên, Lê Quý Đôn, Dương Đình Nghệ, Hải Thượng Lãn Ông, ngã tư bưu điện... cũng bị ngập sau những trận mưa lớn. Hình ảnh người dân bì bõm lội nước, xe chết máy... đã trở thành “nỗi ám ảnh” của không ít người tham gia giao thông trong mùa mưa bão.

Theo thống kê của ngành chức năng, khi có mưa lớn xảy ra trên địa bàn các phường thuộc TP Thanh Hóa cũ có 24 điểm ngập lụt cục bộ, trong đó phường trung tâm có 10 điểm, phường Hàm Rồng có 7 điểm, phường Đông Sơn có 3 điểm... Có nơi chỉ ngập trong vòng vài tiếng đồng hồ, có nơi kéo dài trong 5 - 7 ngày. Nguyên nhân ngập lụt được xác định có những yếu tố khách quan liên quan đến cường độ mưa lớn, nước sông dâng cao. Còn nguyên nhân chủ quan được chỉ ra, đó là: hệ thống tiêu thoát nước khu vực trung tâm đã cũ, hư hỏng, chưa được duy tu, bảo dưỡng, nạo vét thường xuyên hoặc chưa hoàn thiện; quá trình đô thị hóa làm giảm sự điều tiết tự nhiên của bề mặt lưu vực, khu vực nội thành, phần lớn đất đai được bê tông hóa, nhựa hóa, xây dựng nhà ở, công trình; hệ thống kênh, ao, hồ bị san lấp làm giảm thể tích trữ nước. Một số dự án về thoát nước, khu dân cư, khu đô thị chưa hoàn thiện, hệ thống thoát nước hiện trạng chưa được đấu nối với hệ thống thoát nước mới cũng là nguyên nhân gây ngập lụt cục bộ...

Trước thực trạng trên, cuối tháng 8/2025, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn các phường trung tâm. Giải pháp được đề cập là tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng thoát nước và giữ gìn vệ sinh môi trường. Đôn đốc các lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường bộ và đơn vị quản lý hệ thống thoát nước thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông các tuyến cống, rãnh, mương, hố ga; kịp thời loại bỏ rác thải, bùn đất, vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy, bảo đảm hệ thống thoát nước vận hành ổn định, giảm thiểu nguy cơ úng ngập khi mưa lớn. Phối hợp với các chủ đầu tư dự án thoát nước, khu dân cư, khu đô thị, yêu cầu các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt đối với các hạng mục hạ tầng thoát nước, bảo đảm hệ thống thoát nước kết nối đồng bộ, phù hợp với hệ thống thoát nước chung của khu vực. Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương lập kế hoạch thực hiện việc khắc phục hệ thống thoát nước trên địa bàn, trong đó cần đánh giá hiện trạng công trình, năng lực tiêu thoát nước thực tế, xác định các điểm thường xuyên ngập úng cục bộ, đặc biệt là những vị trí thoát nước chậm, ngập lâu, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, xử lý triệt để nhằm bảo đảm tiêu thoát nước hiệu quả. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục các dự án đầu tư cụ thể kèm theo lộ trình thực hiện, bảo đảm việc cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước được hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Với những giải pháp trước mắt, “bài toán” ngập lụt cục bộ tại các khu dân cư, tuyến đường đô thị hy vọng sẽ sớm được giải quyết. Về lâu dài, các ngành chức năng quan tâm hơn đến vấn đề quy hoạch, đầu tư, nâng cao năng lực hạ tầng thoát nước khu vực đô thị, đáp ứng tốc độ phát triển bền vững, kiểm soát rủi ro trước thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bài và ảnh: Việt Hương