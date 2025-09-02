Giấc mơ của cậu học trò nghèo quê biển

Xã Vạn Lộc, vùng quê ven biển của xứ Thanh có cậu học trò nghèo vừa viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về khát vọng vươn lên và tình người đong đầy. Đó là câu chuyện của em Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 2007, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Hậu Lộc 4, hiện thực hóa giấc mơ trở thành sinh viên Trường Sĩ quan Chính trị.

Lãnh đạo xã Vạn Lộc và Đồn Biên phòng Đa Lộc trao quà chúc mừng em Nguyễn Trung Kiên thi đỗ đại học.

Niềm tự hào của “người bố quân hàm xanh”

Tin tức về cậu bé nghèo vùng biển Vạn Lộc đạt tổng số điểm 30,75 và xuất sắc đỗ vào Trường Sĩ quan Chính Trị không chỉ là niềm vui của Kiên và gia đình, mà còn là niềm hân hoan của những “người bố quân hàm xanh”. Em là “con nuôi” đầu tiên của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đỗ vào trường quân đội. Thành tích đáng tự hào ấy của Kiên là trái ngọt yêu thương mà cậu học trò nghèo làng biển tri ân, dành tặng gia đình và những “bố nuôi” ở Đồn Biên phòng Đa Lộc.

Trường THPT Hậu Lộc 4 nơi em Nguyễn Trung Kiên theo học và đạt nhiều thành tích trong học tập.

Kiên là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 2014, khi Kiên đang học lớp 3 thì bố em bất ngờ bị tai nạn nghiêm trọng gây liệt toàn thân. Thời điểm đó, điều kiện học hành của em tưởng như đứt đoạn. Biết hoàn cảnh của Kiên và gia đình, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã nhận em là “con nuôi” để chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ. Không chỉ lo việc ăn, ở của Kiên, các “bố nuôi” còn mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho em, cử cán bộ kèm em học tập. Lên cấp 2, Kiên không còn ăn, ở trong đồn nữa nhưng mỗi tháng em vẫn nhận được 500.000 đồng từ các “bố nuôi” đến hết lớp 12, theo chương trình “Nâng bước em tới trường” của đơn vị. Hàng tháng, các “bố nuôi” đều trao đổi với nhà trường về tình hình học tập của em.

Căn phòng học đơn sơ, nuôi dưỡng ý chí vươn lên trong học tập của Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên cảm nhận giá trị cao đẹp của người lính với Tổ quốc, với Nhân dân, đặc biệt là những đóng góp và hy sinh thầm lặng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quê hương của các “bố nuôi Biên phòng”. Điều đó đã góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm cho cậu học trò nghèo trong việc học tập và định hướng tương lai đúng đắn cho bản thân. Kết quả học tập của Kiên luôn có bước tiến vượt trội vào những năm cuối cấp. Lớp 12, em suất sắc đạt giải Nhất toàn tỉnh môn Địa lý.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Trung Kiên đăng ký xét tuyển đại học khối C00. Với số điểm 30.75, trong đó 10 điểm môn Địa lý, 10 điểm môn Lịch sử, 8,75 điểm môn Ngữ văn và 2 điểm cộng học sinh giỏi cấp tỉnh. Kiên đã biến giấc mơ trở thành sinh viên Trường Sĩ quan Chính trị thành hiện thực, một kết quả đáng tự hào cho cậu bé xuất thân từ nghèo khó.

Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: “Từ ngày được các bố ở Đồn Biên phòng Đa Lộc nhận nuôi, em không chỉ được hỗ trợ kinh phí học tập, mà còn được dạy bảo điều hay, lẽ phải, biết yêu thương người thân và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Vì thế, em tự nhủ phải luôn cố gắng học hành, quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành người lính, góp sức mình cùng các “bố nuôi” chung tay bảo vệ và dựng xây quê hương”.

Nhận xét về học trò của mình, cô giáo Trần Thị Liễu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A10, Trường THPT Hậu Lộc 4, cho biết: “Kiên là một cậu bé thông minh, bản lĩnh. Cuộc sống hằng ngày và cả trong học tập, em luôn biết bản thân mình đang ở đâu, muốn gì và phải làm như thế nào. Sự cứng rắn, mạnh mẽ đó mang dáng dấp của một người lính. Khi nghe tin Kiên trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị, tôi cũng như các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc đều vỡ òa niềm vui. Ai cũng mừng bởi tương lai tươi sáng hơn đang mở ra với Kiên”.

Nguyễn Trung Kiên đọc lá thư chúc mừng của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho bố, mẹ cùng nghe.

Ngồi bên cạnh con trai, bà Nguyễn Thị Oanh không giấu niềm tự hào trong đáy mắt. Chồng bệnh tật, bà vốn không có công việc ổn định. Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc giúp đỡ, hỗ trợ cho Kiên, bà rất cảm kích và biết ơn. Con đường học tập trước mắt của Kievẫn còn dài, bà tin con sẽ không phụ sự thương yêu của mọi người.

Chiều mưa nơi miền biển, Nguyễn Trung Kiên ngồi bên chiếc giường nhỏ của bố, em mở lá thư chúc mừng của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh gửi đến em và đọc cho bố mẹ cùng nghe. Đó là những lời động viên, chúc mừng của những người lính Biên phòng dành tặng cho Kiên và gửi gắm niềm tin em sẽ tự tin bước tiếp trên con đường phía trước, đạt nhiều thành công, trở thành người công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Chắp cánh những ước mơ

Thượng tá Dương Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đa Lộc, cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,5 km bờ biển thuộc 4 xã Nga Sơn, Tân Tiến, Vạn Lộc và Hoa Lộc. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thuộc địa bàn đơn vị quản lý trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương” và tinh thần “Trao con chữ, truyền hy vọng”, chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” của Đồn Biên phòng Đa Lộc đã trợ giúp nhiều học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn được tiếp tục đến trường, tạo dựng tương lai tốt đẹp.

Đồn Biên phòng Đa Lộc triển khai các nội dung, trợ giúp nhiều học sinh, hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn được tiếp tục đến trường, tạo dựng tương lai tốt đẹp.

Ngoài Nguyễn Trung Kiên, trước đó, cô “con gái nuôi” của Đồn Biên phòng Đa Lộc là Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 2005, thôn Nam Vượng, xã Vạn Lộc đã vượt lên số phận, hiện thực hóa giấc mơ trở thành sinh viên đại học. Thùy bị khuyết tât từ bé. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, em trở thành học sinh đặc biệt nhất khi được các “bố nuôi” ở Đồn Biên phòng Đa Lộc thay nhau cõng đến điểm thi. Kết quả thi đợt đó, em đã đạt số điểm cao, với tổng điểm 25,5 điểm. Hiện Thùy đang là sinh viên Trường Đại học Hà Nội.

Đó còn là em Nguyễn Thị Huyền, sinh 2002, ở xã Vạn Lộc, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”. Huyền là trẻ bị khuyết tật bẩm sinh. Bố em bị tai nạn mất sức lao động khi đi biển, gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai người mẹ. Năm học 2020-2021, Huyền đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) bởi thành tích 3 năm học THPT đều là học sinh giỏi. Hiện nay, Huyền đã ra trường và có công việc làm ổn định.

Giấc mơ trở thành người lính của Nguyễn Trung Kiên được vun đắp từ niềm tự hào, ngưỡng mộ những người lính Đồn Biên phòng Đa Lộc.

“Thời gian tới, Đồn Biên phòng Đa Lộc tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát danh sách những cháu có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập, đưa vào chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, giúp đỡ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn đơn vị quản lý được tiếp tục đến trường học tập, vươn lên trong cuộc sống” - Thượng tá Dương Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đa Lộc cho biết.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc hướng dẫn em Nguyễn Trung Kiên các nội quy trong môi trường quân đội, giúp em vững bước trên hành trình sắp tới.

Ông Phạm Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vạn Lộc, chia sẻ: Ở xã Vạn Lộc, cuộc sống của các gia đình ngư dân chủ yếu dựa vào thu nhập của những người chồng, người cha sau mỗi chuyến biển. Nhiều gia đình vẫn còn khó khăn, ảnh hưởng một phần đến việc học tập của con em. Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” của Đồn Biên phòng Đa Lộc đã trở thành điểm tựa vững chắc cho học trò nghèo trên tuyến biên giới yên tâm đến trường, chinh phục con chữ và sau này trở thành những công dân có ích. Cùng với nhiệm vụ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, bằng những việc làm thiết thực, hình ảnh người lính Biên phòng càng được khắc sâu trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Tăng Thúy – Ngọc Huấn