Giá xăng và dầu diesel cùng giảm, RON95-III xuống mức 20.165 đồng mỗi lít

Từ 15 giờ hôm nay 25/9, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít , xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít và dầu diesel giảm 47 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó vào ngày 18/9.

Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ giảm từ 15 giờ hôm nay (25/9).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.618 đồng/lít, giảm 368 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.165 đồng/lít, giảm 443 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 18/9. Có cùng xu hướng giảm với giá xăng, giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, xuống ngưỡng 18.658 đồng/lít. Còn lại giá dầu hỏa lại tăng 84 đồng/lít, giá mới là 18.628 đồng/lít, dầu mazut tăng 79 đồng, lên ngưỡng 15.209 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng, không đổi.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/9, giá xăng dầu đều tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 230 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, còn dầu diesel tăng 62 đồng/lít; dầu hỏa tăng 176 đồng/lít và dầu mazut tăng 40 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo Vietnam+