Giá dầu hỏa và diesel cùng đi xuống, hai mặt hàng xăng tiếp tục tăng nhẹ

Trong khi dầu hỏa và dầu diesel đi xuống, các mặt hàng xăng dầu còn lại sẽ tăng nhẹ từ chiều nay (7/8).

Một điểm bán xăng của Petrolimex tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Theo văn bản của Bộ Công Thương gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ 15 giờ, giá xăng E5RON92 có mức trần là 19.608 đồng/lít, tăng 207 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 20.074 đồng/lít, tăng 234 đồng/lít so với giá hiện hành và dầu mazut tăng 114 đồng, lên ngưỡng 15.647 đồng/kg.

Ngược lại, dầu diesel giảm 268 đồng, xuống ngưỡng 18.800 đồng/lít và dầu hỏa giảm 54 đồng, còn 18.660 đồng/lít.

Nhà điều hành yêu cầu không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu. Về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.084 tỷ đồng, không đổi so với kỳ công bố gần nhất.

Lần điều chỉnh gần nhất (ngày 31/7), mặt hàng dầu diesel giảm 61 đồng, trong khi giá xăng E5RON92 tăng 122 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 131 đồng/lít, dầu hỏa tăng 86 đồng/lít và dầu mazut tăng 154 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kế trước đó. Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ./.

Theo TTXVN