Ghi nhận một ca tử vong do viêm não Nhật Bản

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn phường Đông Sơn vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do viêm não Nhật Bản.

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá - nơi bệnh nhi điều trị.

Bệnh nhân là nữ, sinh năm 2012, trú tại tổ dân phố Tân Dân, phường Đông Sơn. Trước đó, ngày 1/5, trẻ xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn, mệt mỏi, nói ngọng, sau đó diễn tiến nhanh sang rối loạn ý thức, tăng trương lực cơ. Sau thời gian điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng không cải thiện, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nặng.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa xác định bệnh nhân dương tính với viêm não Nhật Bản bằng phương pháp Mac-Elisa. Dù được hồi sức tích cực, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao, bệnh nhi đã tử vong vào rạng sáng 6/5. Đáng chú ý, bệnh nhân chưa được tiêm vắc-xin phòng viêm não Nhật Bản.

Qua điều tra dịch tễ, khu vực sinh sống của bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như gần ao, ruộng, cống rãnh chứa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm và gần cơ sở giết mổ lợn. Ngành y tế nhận định đây là ca bệnh viêm não Nhật Bản diễn biến nhanh, nặng, dẫn tới suy đa tạng và sốc không hồi phục.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Y tế Hạc Thành triển khai các biện pháp phòng chống dịch như giám sát sức khỏe người tiếp xúc gần, phun hóa chất diệt muỗi diện rộng trong bán kính ít nhất 200m quanh nhà bệnh nhân, xử lý môi trường và rà soát công tác tiêm chủng trên địa bàn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, đến nay hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Ngành y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát ca bệnh nghi ngờ, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc-xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em, đảm bảo tỷ lệ bao phủ trên 95%.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như ngủ màn kể cả ban ngày, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở và đưa trẻ đi tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch. Khi trẻ có các biểu hiện sốt cao, đau đầu, nôn, co giật hoặc rối loạn ý thức cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Tô Hà