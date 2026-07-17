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Gần 900 công nhân lao động dự “Bữa cơm công đoàn”

Thanh Huê
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/7, tại Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi, Công đoàn xã Thăng Bình tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho toàn thể công nhân, lao động. 

Gần 900 công nhân lao động dự “Bữa cơm công đoàn”

Ngày 17/7, tại Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi, Công đoàn xã Thăng Bình tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho toàn thể công nhân, lao động.

Gần 900 công nhân lao động dự “Bữa cơm công đoàn”

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa trò chuyện, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức tại Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi với gần 900 suất ăn cho đoàn viên, người lao động, mỗi suất trị giá 65.000 đồng, tăng 45.000 đồng so với bữa ăn ca hằng ngày, thực đơn được bổ sung thêm nhiều món ăn phù hợp.

Trực tiếp dự, động viên, tham gia bữa cơm với công nhân lao động tại Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn xã Thăng Bình đã thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Gần 900 công nhân lao động dự “Bữa cơm công đoàn”

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với gần 900 suất ăn cho đoàn viên, người lao động.

“Bữa cơm Công đoàn” là hoạt động thiết thực được các cấp công đoàn triển khai nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Gần 900 công nhân lao động dự “Bữa cơm công đoàn”

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Công đoàn xã Thăng Bình và 5 công nhân lao động có hoàn cản khó khăn của Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi.

Thanh Huê

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#Công nhân lao động #Xuất nhập khẩu #Xã Thăng Bình #Công ty #Công đoàn Việt Nam #Người lao động #Lđlđ tỉnh #Liên đoàn lao động tỉnh #tổ chức

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