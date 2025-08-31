Gần 40 nghìn người dân xã Quảng Bình nhận quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9, xã Quảng Bình đã thành lập 19 tổ thực hiện việc trao tặng quà cho Nhân dân trên địa bàn từ chiều 31/8, phấn đấu hoàn thành trong ngày 1/9/2025.

Người dân xã Quảng Bình nhận quà tại các nhà văn hóa thôn.

Toàn xã Quảng Bình hiện có 8.181 hộ với 39.721 nhân khẩu, trong đó có 1.442 nhân khẩu nhận quà qua VNeID, 38.279 người nhận quà bằng tiền mặt. Để đảm bảo quà đến tay người dân một cách kịp thời và ý nghĩa nhất, ngay trong chiều nay 31/8, xã Quảng Bình đã tổ chức phát quà tại 19 địa điểm nhà văn hóa thôn trên địa bàn.

Người dân xã Quảng Bình phấn khởi khi nhận quà Tết Độc lập.

Trước đó, xã Quảng Bình đã giao các phòng, ban, đơn vị liên quan lên kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, hướng dẫn cách thức nhận quà dịp Quốc khánh 2/9 qua VNeID và nhận tại địa bàn thôn.

Xã phấn đấu hoàn thành việc chi trả, tặng quà cho Nhân dân trong ngày mai 1/9, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, nhầm lẫn, thất thoát.

Văn Chinh (CTV)