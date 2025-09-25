EVNNPC khai giảng khóa đào tạo quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin năm 2025

Ngày 25/9, tại Thanh Hóa, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa và Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Bồi dưỡng Kiến thức Truyền thông số (CRC) thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức lễ khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2025.

Nhiều nội dung chuyên sâu được các giảng viên giàu kinh nghiệm truyền tải tới các học viên tham gia khóa đào tạo.

Những năm gần đây, EVNNPC đã chú trọng mạnh mẽ công tác đầu tư, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, coi đây là một trong những trụ cột để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hiện đại hóa hệ thống lưới điện và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Để triển khai thành công các dự án CNTT, đội ngũ cán bộ cần có kiến thức chuyên môn vững chắc, am hiểu pháp luật và biết vận dụng linh hoạt vào thực tiễn. Khóa đào tạo lần này mang ý nghĩa thiết thực, giúp học viên hệ thống hóa, cập nhật văn bản pháp lý mới, chia sẻ tình huống thực tế và tăng cường trao đổi kinh nghiệm.

Là chương trình đào tạo trọng điểm của EVNNPC trong năm 2025, khóa học diễn ra trong hai ngày 25 và 26/9 với nhiều nội dung chuyên sâu, tập trung vào: Tổng quan dự án CNTT và hệ thống pháp lý liên quan; quy trình quản lý dự án đầu tư CNTT tại EVNNPC; quản lý chi phí, dự toán và chất lượng dự án; nhận diện, xử lý rủi ro trong quá trình triển khai; thảo luận nhóm và giải quyết tình huống thực tế. Qua sự kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết, phân tích ví dụ, thực hành và thuyết trình, khóa học giúp học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn nâng cao kỹ năng triển khai, phối hợp công việc.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự đồng hành của các giảng viên cùng tinh thần học tập chủ động của học viên, khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT năm 2025 được kỳ vọng mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý đầu tư, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của EVNNPC.

Ngọc Huyền (PC Thanh Hóa)