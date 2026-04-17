Eurowindow Light City trở thành hiện tượng thị trường bất động sản Thanh Hóa nhờ “lá chắn lãi suất”

Trong bối cảnh lãi suất vẫn là biến số khiến nhiều người mua nhà thận trọng, một dự án tại Thanh Hóa đang thu hút sự chú ý khi đưa ra cơ chế “lá chắn lãi suất”, giúp kiểm soát chi phí vốn trong giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, dự án này cũng sở hữu quy mô lớn và hệ tiện ích đồng bộ.

Chính sách “lá chắn lãi suất” trong bối cảnh thị trường còn biến động

Sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã nhanh chóng điều chỉnh giảm lãi suất huy động, tuy nhiên lãi suất cho vay mua nhà vẫn giảm không đáng kể. Khảo sát một số ngân hàng cho thấy lãi suất cho vay mua bất động sản nói chung, mua nhà nói riêng neo ở mức cao. Tại một chi nhánh của NH BIDV, nhân viên tư vấn cho biết hiện LS cho vay mua BĐS là 11%/năm và chốt cố định 12 tháng; sau đó lãi suất được tính bằng lãi suất tiết kiệm NH công bố kỳ hạn 24 tháng cộng thêm biên độ 5%. Như vậy nếu so với giữa tháng 3, lãi suất cho vay mua BĐS của BIDV đã tăng thêm khoảng 1%/năm. Trong khi đó, phần lớn các gói vay ưu đãi trên thị trường chỉ áp dụng trong thời gian ngắn, sau đó chuyển sang cơ chế thả nổi theo lãi suất thị trường. Điều này khiến nhiều người mua và nhà đầu tư thận trọng hơn, đặc biệt trước rủi ro chi phí vốn có thể gia tăng trong trung và dài hạn.

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, chủ đầu tư khu đô thị Eurowindow Light City – Thành phố Ánh sáng bên bờ sông Mã vừa công bố chính sách bán hàng theo hướng tăng cường bảo vệ người mua trước biến động lãi suất. Theo đó, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 30% vốn ban đầu, phần còn lại được hỗ trợ với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong thời gian 18 tháng. Điểm đáng chú ý là trong giai đoạn miễn lãi, dự án không áp dụng trần lãi suất, giúp người mua hưởng toàn bộ lợi ích từ chính sách hỗ trợ mà không bị giới hạn khi thị trường biến động. Sau thời gian này, cơ chế “bảo hiểm lãi suất” tiếp tục được áp dụng với mức trần 9,5% trong 24 tháng tiếp theo. Nếu lãi suất thị trường vượt ngưỡng này, phần chênh lệch sẽ do chủ đầu tư chi trả, qua đó giúp người mua chủ động hơn trong việc kiểm soát chi phí vốn.

“Việc thiết lập nhiều lớp chính sách giúp người mua kiểm soát chi phí vốn trong giai đoạn đầu, thời điểm mà áp lực tài chính lớn nhất. Đây là hướng tiếp cận nhằm giảm rủi ro khi lãi suất biến động”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Theo giới chuyên gia, việc kết hợp hỗ trợ lãi suất, không giới hạn trần trong ngắn hạn và kiểm soát trần trong trung hạn là cách làm chưa phổ biến trên thị trường hiện nay.

Ông Phạm Văn Tùng- một chuyên gia phân phối bất động sản tại Thanh Hóa nhận định: “Người mua hiện không chỉ quan tâm đến giá mà còn chú trọng khả năng cân đối dòng tiền. Những dự án có cơ chế kiểm soát lãi suất rõ ràng trong 2–3 năm đầu thường tạo được lợi thế cạnh tranh”

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ lãi suất, dự án còn áp dụng nhiều ưu đãi trực tiếp cho khách hàng tiên phong. Cụ thể, khách hàng thanh toán sớm có thể nhận chiết khấu 12%, trong khi phương án thanh toán theo tiến độ tiêu chuẩn được áp dụng mức ưu đãi 5%. Ngoài ra, các chương trình dành cho khách hàng đăng ký sớm (early bird), ưu đãi chào hè và gói hỗ trợ an cư cũng được triển khai, với tổng mức ưu đãi cộng gộp có thể lên tới 17,5%.

Eurowindow Light City – biểu tượng mới xứ Thanh

Eurowindow Light City thu hút sự chú ý nhờ quy mô lớn và định hướng phát triển đô thị tích hợp đậm dấu ấn Di sản. Dự án có diện tích khoảng 176 ha, được quy hoạch thành 7 phân khu chức năng và gần 200 tiện ích.

Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới trung tâm hành chính tỉnh thông qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10, đồng thời dễ dàng tiếp cận các hệ thống tiện ích xã hội như bệnh viện, trường học và trung tâm thương mại.

Dự án được định hướng kiến tạo một không gian sống hiện đại, đồng bộ, kết hợp giữa kiến trúc, cảnh quan và văn hóa. Điểm nhấn đáng chú ý là Đại lộ Ánh sáng Di sản và Công viên Ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn với các biểu tượng đặc trưng như trống đồng, chim Lạc, mặt trời... hướng tới hình thành công trình biểu tượng, không gian văn hóa, giải trí lớn của Thanh Hóa.

Đại lộ Ánh sáng Di sản sẽ trở thành công trình biểu tượng và không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Thanh Hóa

Eurowindow Light City được quy hoạch với hệ thống tiện ích đa dạng cùng nhiều loại hình sản phẩm như biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư... Trong đó, các sản phẩm shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che là sản phẩm đặc biệt chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding. Dự án cũng chú trọng yếu tố phát triển bền vững thông qua việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng năng lượng tái tạo và hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, hướng tới một môi trường sống cân bằng và lâu dài cho cư dân.

Khi chi phí vốn còn tiềm ẩn biến động, những dự án chủ động xây dựng cơ chế kiểm soát lãi suất và hỗ trợ tài chính nhiều lớp đang cho thấy lợi thế cạnh tranh rõ nét trên thị trường. Với nền tảng quy hoạch quy mô, hệ tiện ích đồng bộ cùng chính sách “lá chắn lãi suất” được triển khai ngay từ đầu, Eurowindow Light City được đánh giá có dư địa thu hút dòng tiền trong thời gian tới. Theo đó, việc tham gia sớm không chỉ giúp nhà đầu tư tối ưu chi phí đầu vào mà còn gia tăng khả năng đón đầu biên độ tăng giá khi dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện và vận hành.