EC cập nhật cơ chế đình chỉ miễn thị thực cho công dân ngoài khối

Hội đồng châu Âu đã chính thức thông qua cơ chế mới cho phép tạm dừng chế độ miễn thị thực dành cho công dân các quốc gia thứ ba được phép nhập cảnh ngắn hạn vào khu vực Schengen mà không cần visa.

EU siết chặt quy định miễn thị thực Schengen. Ảnh: Migrando.

Quy định sửa đổi này được đánh giá là công cụ quan trọng giúp Liên minh châu Âu EU củng cố kiểm soát biên giới, bảo vệ an ninh nội khối và thúc đẩy các quốc gia đối tác tuân thủ các tiêu chuẩn chung về di cư và nhân quyền.

Thông báo từ Hội đồng châu Âu cho biết, cơ chế mới sẽ mở rộng các lý do để kích hoạt việc tạm dừng chế độ miễn thị thực. Theo đó, EU có quyền thu hồi quyền miễn thị thực của một quốc gia nếu quốc gia đó không tuân thủ chính sách thị thực chung của EU hoặc có các chương trình cấp “hộ chiếu vàng” cho người không có liên hệ thực sự với quốc gia đó. Ngoài ra, trong trường hợp vi phạm nhân quyền hoặc mối quan hệ ngoại giao xấu đi, EU cũng có thể tạm dừng quyền miễn thị thực.

Một điểm đáng chú ý là ngưỡng cảnh báo được hạ từ 50% xuống 30%, áp dụng cho các chỉ số như tăng đột biến từ chối nhập cảnh, cư trú quá hạn, xin tị nạn và các tội phạm nghiêm trọng. Điều này cho phép EU phản ứng nhanh hơn với các rủi ro tiềm tàng về an ninh và di cư.

Hành khách tại sân bay ở Frankfurt am Main, miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP.

Thời gian tạm dừng ban đầu được kéo dài từ 9 tháng lên 12 tháng, và có thể gia hạn thêm 24 tháng, thời gian tạm dừng dài nhất mà EU từng áp dụng. Giai đoạn gia hạn giúp EU có thêm thời gian làm việc với quốc gia liên quan để giải quyết các vấn đề trước khi có thể quyết định hủy bỏ hoàn toàn quyền miễn thị thực.

Khác với quy định cũ, thay vì áp dụng tạm dừng miễn thị thực cho toàn bộ công dân của quốc gia đó, cơ chế mới cho phép EU áp dụng các biện pháp nhắm mục tiêu đến nhóm đối tượng cụ thể như quan chức chính phủ và nhà ngoại giao, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đối với người dân bình thường.

Quy định mới sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo chính thức của EU và sẽ bắt buộc áp dụng tại tất cả các quốc gia thành viên.

Ngọc Liên

Nguồn: Consilium.europa.eu