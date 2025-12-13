Đặc phái viên Mỹ sẽ gặp Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu tại Đức

Theo nguồn tin từ tờ Wall Street Journal, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Berlin (Đức) vào cuối tuần này, trong nỗ lực quan trọng nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước cuối năm nay.

Đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff (phải) và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner (trái), sẽ gặp Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu tại Đức. Ảnh: AFP.

Tờ Wall Street Journal cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng các cố vấn, dự kiến ​​sẽ tham gia các cuộc đàm phán ở Berlin. Nguồn tin cho biết, ông Witkoff cũng sẽ gặp gỡ các nhà đàm phán đến từ Pháp, Anh và Đức vào ngày 14 và 15/12.

Tờ báo cho biết, ban đầu, các nhà lãnh đạo châu Âu muốn tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần này để thảo luận về các đề xuất của mình cho kế hoạch hòa bình của Mỹ. Hôm 11/12, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ chỉ cử đại diện đến cuộc họp ở châu Âu nếu Washington thấy rằng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.

Việc lựa chọn cử ông Witkoff, người đã dẫn đầu các cuộc đàm phán với Ukraine và Nga về đề xuất hòa bình của Mỹ, nhấn mạnh nỗ lực đẩy nhanh việc thu hẹp những khác biệt giữa Kyiv và Washington về các điều khoản của kế hoạch.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 12/12 cho biết Ukraine đang tiến hành các cuộc đàm phán song song với các đối tác châu Âu và Mỹ, bao gồm các vấn đề đảm bảo an ninh, phục hồi kinh tế và phối hợp ngoại giao liên tục để chấm dứt xung đột. Ông Zelenskyy nói: “Hôm nay, cũng như hầu hết các ngày khác, việc liên lạc vẫn tiếp tục giữa Mỹ, Ukraine, các nước châu Âu và các bên tham gia khác của Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác”, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đang điều phối các cuộc thảo luận này cho Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Anadolu.

Ukraine hiện đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh ràng buộc và sự hỗ trợ quốc tế bền vững như một phần của những nỗ lực rộng lớn hơn với các đối tác phương Tây nhằm chấm dứt xung đột với Nga và đảm bảo sự phục hồi hậu xung đột.

