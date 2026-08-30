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Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2/9

Thu Phương (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, không khí luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn trước, trong và sau dịp Quốc khánh 2/9.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2/9

Những ngày này, tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, không khí luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn trước, trong và sau dịp Quốc khánh 2/9.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2/9

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Trinh sát cơ giới, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Quán triệt nghiêm Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 4 và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác sẵn sàng chiến đấu dịp nghỉ lễ 2/9, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đang triển khai, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tăng cường tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự, sẵn sàng bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Nắm chắc, dự báo chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, tuyến biển và không gian mạng, chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động khi có lệnh.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2/9

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu.

100% cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quân số trực, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu sát với tình hình thực tế như: Xử lý tình huống địch đột nhập vào trụ sở cơ quan, đơn vị; giải quyết tình huống tập trung đông người khiếu kiện, gây rối an ninh, trật tự; phương án phòng, chống khủng bố bằng chất nổ, chất cháy; xử lý tình huống các phương tiện bay xâm nhập trên địa bàn.

Thu Phương (CTV)

Từ khóa:

#Sẵn sàng chiến đấu #Lực lượng vũ trang #Quốc khánh 2/9 #nhiệm vụ chính trị

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