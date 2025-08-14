Đường link chính thức của Dự án Maison Grand Phú Mỹ

Maison Grand Phú Mỹ tổ hợp nhà phố thương mại và biệt thự cao cấp đang thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư và người mua ở thực. Với pháp lý rõ ràng, vị trí đắc địa và quy hoạch đồng bộ, dự án vừa đáp ứng nhu cầu an cư vừa mang lại tiềm năng đầu tư bền vững. Để cập nhật thông tin chính xác, hãy truy cập website chính thức: maison-grand.com kênh phân phối trực tiếp của dự án.

Maison Grand Phú Mỹ: Tâm điểm mới bất động sản BR-VT

Sở hữu vị trí đắc địa trên mặt tiền đường Trường Chinh (quốc lộ 51), phường Phú Mỹ, Dự án Maison Grand nằm giữa trung tâm phát triển công nghiệp sôi động của tỉnh BR-VT. Khu vực này quy tụ nhiều khu công nghiệp lớn như Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Cái Mép - Thị Vải.... tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bất động sản.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, dự án còn thừa hưởng hạ tầng giao thông đồng bộ. Nơi đây dễ dàng kết nối đến TP. HCM, sân bay Long Thành và Vũng Tàu qua quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 4. Nhờ vậy, khả năng liên kết vùng được rút ngắn, đồng thời tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai cũng được đánh giá cao.

Quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch

Maison Grand được phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín hiện đại, tích hợp hệ tiện ích đa dạng như công viên cây xanh, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, trường học và trung tâm thương mại. Không gian sống tại đây được thiết kế để đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và kinh doanh của cư dân tương lai.

Dự án sở hữu quy hoạch bài bản trên diện tích hơn 9,4 ha, chia thành hai giai đoạn với các sản phẩm chủ lực gồm nhà phố thương mại, biệt thự song lập và đơn lập. Mọi không gian đều được bố trí hài hòa giữa nhà ở, cây xanh và tiện ích công cộng, mang đến môi trường sống cân bằng và chất lượng.

Từng sản phẩm tại Maison Grand đều có sổ hồng riêng, hình thức sở hữu lâu dài, giúp khách hàng yên tâm đầu tư hoặc chuyển nhượng dễ dàng. Dự án được triển khai bởi đơn vị uy tín, đúng tiến độ, trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững. Các loại căn hộ tại Maison Grand:

- 1 phòng ngủ +: 48,98m2

- 2 phòng ngủ và 1 WC: 58,24m2

- 2 phòng ngủ và 2 WC: 65,45m2

- 2 phòng ngủ + và 2 WC: 72,21m2

- Penthouse: 126,10m2

Maison Grand: Nơi cung cấp thông tin chuẩn xác

Giữa thị trường bất động sản với nhiều nguồn tin trôi nổi, việc xác định đường link chính thức để tiếp cận thông tin đúng về dự án là điều cực kỳ quan trọng. Website maison-grand.com là địa chỉ phân phối chính thức của dự án Maison Grand Phú Mỹ do đơn vị hợp tác phát triển triển khai trực tiếp, minh bạch. Tại đây, người quan tâm sẽ được cập nhật đầy đủ thông tin về:

- Tổng quan quy hoạch dự án

- Vị trí thực tế và kết nối hạ tầng

- Mặt bằng chi tiết từng phân khu

- Hình ảnh thực tế tiến độ thi công

- Bảng giá, chính sách ưu đãi mới nhất

- Hỗ trợ pháp lý và thủ tục mua bán

Ngoài ra, đội ngũ tư vấn trên trang cũng sẵn sàng hỗ trợ 1:1, giúp khách hàng giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp lộ trình đầu tư phù hợp với nhu cầu tài chính và kỳ vọng sinh lời. Việc truy cập đúng đường link chính thức không chỉ đảm bảo quyền lợi cho người mua mà còn là bước đầu tiên để tiếp cận thông tin một cách khách quan, tránh rủi ro.

Maison Grand: Kênh đầu tư sáng giá tại Cái Mép - Thị Vải

Maison Grand Phú Mỹ không chỉ là nơi an cư lý tưởng với môi trường sống trong lành, hạ tầng đồng bộ, mà còn là điểm đến đầu tư đầy tiềm năng. Nằm giữa trung tâm phát triển công nghiệp cảng biển của Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và nhu cầu nhà ở tăng cao từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng.

Khi các tuyến giao thông trọng điểm hoàn thiện, cảng Cái Mép - Thị Vải mở rộng khai thác, bất động sản Phú Mỹ nói chung và Maison Grand nói riêng sẽ bứt phá mạnh mẽ. Không chỉ phục vụ nhu cầu ở thực, dự án còn là “nơi lưu trữ” cho dòng tiền dài hạn nhờ pháp lý rõ ràng, hạ tầng sẵn có và vị trí chiến lược.

Maison Grand không đơn thuần là một dự án bất động sản, mà là biểu tượng cho phong cách sống hiện đại, tiện nghi và đầu tư bền vững. Để tiếp cận thông tin chính thống và nhận hỗ trợ từ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, truy cập ngay website chính thức: maison-grand.com kênh phân phối trực tiếp đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Thông tin liên hệ : - Địa chỉ dự án: Quốc lộ 51, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu - Website: https://maison-grand.com/

