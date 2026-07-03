Đừng để thiết bị điện gia đình thành hiểm họa

Những ngày nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của người dân trên địa bàn tỉnh tăng cao, kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn về chập điện, cháy nổ nếu những hộ gia đình không sử dụng đúng cách.

Nhân viên Siêu thị HC Thanh Hóa tư vấn, hướng dẫn sử dụng nguồn điện bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cố điện là sử dụng thiết bị kém chất lượng, hệ thống dây dẫn quá tải, xuống cấp hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc vận hành thiết bị công suất lớn liên tục, không bảo dưỡng định kỳ cũng làm gia tăng nguy cơ rò điện, chập cháy. Thực tế, nhiều vụ cháy và tai nạn điện trong mùa nắng nóng bắt nguồn từ việc sử dụng thiết bị làm mát không bảo đảm an toàn, như dùng hàng không rõ nguồn gốc, cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện hoặc không kiểm tra hệ thống điện định kỳ.

Bà N.T.H., đường Trường Thi, phường Hạc Thành, cho biết: “Gia đình tôi kinh doanh hàng vàng mã, tạp hóa..., trong nhà luôn có các nguyên vật liệu như giấy, nến và các đồ dùng dễ bắt lửa. Vì vậy, tôi luôn chủ động tìm hiểu về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là khi đun nấu, sử dụng các thiết bị điện trong mùa nắng. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị điện cũ, hỏng. Tuy tốn kém nhưng việc làm đó là cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố chập điện, gây cháy nổ, đảm bảo an toàn về tính mạng cho chính bản thân và gia đình”.

Còn với bà L.T.H., đường Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành, do gia đình có cháu nhỏ nên việc sử dụng các thiết bị điện an toàn được gia đình đặc biệt chú trọng. “Tôi luôn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức phù hợp, không để quá thấp và hạn chế sử dụng liên tục cả đêm. Đồng thời, kiểm tra ổ cắm, dây điện thường xuyên và không để trẻ nhỏ tự ý sử dụng thiết bị điện để tránh rủi ro. Dù máy móc hiện đại đến đâu thì ý thức của người sử dụng vẫn là yếu tố quyết định trong việc phòng ngừa rủi ro” - bà L.T.H. chia sẻ.

Nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao khiến thị trường các mặt hàng này cũng trở nên sôi động. Các sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm nhiều hiện nay chủ yếu là những dòng thiết bị có mức độ an toàn, vận hành ổn định, có tính năng tự ngắt nguồn khi quá nhiệt. Trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ từ các thiết bị sinh nhiệt, nhiều cửa hàng kinh doanh điện máy, điện dân dụng đã chủ động lựa chọn nhập về những dòng sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cháy, nổ cho người sử dụng.

Anh Đinh Hữu Thuận, Giám đốc Siêu thị HC Thanh Hóa, cho biết: "Bước vào mùa hè năm nay, chúng tôi luôn ưu tiên nhập các sản phẩm, thiết bị điện có thương hiệu, xuất xứ và được kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo an toàn điện trong quá trình sử dụng. Khi bán hàng, nhân viên và kỹ thuật lắp đặt luôn tư vấn kỹ cho khách về cách sử dụng".

Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, khuyến cáo: Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại các hộ gia đình tăng mạnh, theo đó nguy cơ cháy, nổ và sự cố điện gia tăng; nhiều vụ cháy tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân liên quan đến hệ thống, thiết bị điện. Nhằm đảm bảo an toàn PCCC và hạn chế tối đa các sự cố cháy, nổ liên quan đến sử dụng điện, người dân cần nghiêm túc thực hiện một số biện pháp, như: sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, không cắm nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm; ngắt nguồn điện không cần thiết, khi không sử dụng hoặc khi ra khỏi nhà, cơ sở; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất cao, vì có nguy cơ dẫn đến quá tải hệ thống điện.

Đồng thời, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị điện định kỳ; thường xuyên kiểm tra hệ thống, thiết bị điện để phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, tránh nguy cơ chập cháy do thiết bị xuống cấp hoặc quá tải; có aptomat bảo vệ từng thiết bị điện công suất lớn; tách riêng nguồn điện chiếu sáng, sản xuất, kinh doanh phục vụ chữa cháy và thoát nạn. Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện; tránh đi dây điện trực tiếp qua các vật liệu dễ cháy như mái lá, mái tôn, tấm lót sàn, cần có ống ghen bảo vệ đường dây dẫn; sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt (bếp, đèn sưởi, bàn là...) phải chú ý kiểm soát, không để các thiết bị này gần vật dụng dễ cháy; không sạc xe điện, pin, điện thoại, máy tính... qua đêm, không sạc khi không có người ở nhà. Khi mua thiết bị cần chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ để bảo đảm chất lượng, sử dụng thiết bị điện chất lượng tốt để không bị chập cháy.

Việc tuân thủ nghiêm túc các biện pháp trên sẽ góp phần bảo đảm an toàn về PCCC, thoát nạn cho gia đình bạn và cộng đồng trong mùa nắng nóng.

Bài và ảnh: Tiến Đạt