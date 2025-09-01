Đừng bỏ lỡ xem sân khấu bán thực cảnh tại triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”

Trên không gian hơn 1.500m2, sân khấu được tái dựng công phu như một Hyper-Real Environment. Núi đồi, hầm hào, xe tăng, pháo đài hiện ra chân thực, khiến khán giả có cảm giác như đang đứng ngay giữa chiến trường của năm tháng lịch sử.

Sân khấu mở ra theo hai “hồi diễn” đầy cao trào. Khởi đầu bằng những mất mát bi thương và khốc liệt của chiến tranh, để rồi dẫn dắt đến khoảnh khắc vỡ òa của ngày toàn thắng. Câu chuyện lịch sử được nối liền mạch: từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - dấu son chói lọi kết thúc bằng Hiệp định Genève, đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975 - ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước liền một dải.

Nhưng trải nghiệm không dừng ở đó. Với công nghệ immersive 4D, từng thanh âm, ánh sáng, khói lửa, tiếng súng nổ hay tiếng hô xung trận đều được tái hiện, làm người xem như hòa mình vào dòng chảy bi tráng.

Đứng trong không gian ấy, khán giả không chỉ thấy mà còn cảm nhận được cả sự khốc liệt, lẫn niềm tự hào cháy bỏng - những giá trị đã làm nên độc lập dân tộc và thống nhất non sông.

Các suất biểu diễn thực cảnh sẽ diễn ra vào các khung giờ: : 10 giờ, 11 giờ 30 phút; 16 giờ, 17 giờ 30 phút, 19 giờ, 20 giờ 30 phút.

Theo Báo Nhân Dân