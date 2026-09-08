Đức: Đảng cực hữu AfD dẫn đầu bầu cử bang, gây sức ép lên chính phủ

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ khả năng hợp tác với đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), sau khi đảng cực hữu này giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử bang tại Sachsen-Anhalt. Tuy nhiên, ông thừa nhận kết quả trên đã khiến đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông chao đảo.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: AP.

Phát biểu sau cuộc bầu cử, ngày 7/9, Thủ tướng Merz thừa nhận đây là kết quả tồi tệ nhất của CDU trong nhiều thập kỷ, song bác bỏ khả năng từ chức hoặc thay đổi căn bản đường lối của chính phủ. Ông khẳng định sẽ tiếp tục chương trình cải cách và tăng chi tiêu trong một số lĩnh vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Ông Merz cũng tuyên bố sẽ không thay đổi lập trường về Ukraine và Nga, nhấn mạnh Đức cần tiếp tục hỗ trợ Kiev. Theo ông, nếu ngừng hỗ trợ Ukraine, tình hình sẽ không được cải thiện mà có nguy cơ xấu đi.

Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử, đảng AfD giành gần 44% số phiếu, qua đó tạo ra sức ép mới đối với các đảng chính thống tại Đức vốn lâu nay duy trì chính sách “bức tường lửa”, tức không hợp tác hoặc liên minh với AfD. Tuy nhiên, AfD chỉ giành 39 trong tổng số 83 ghế tại nghị viện bang, chưa đủ đa số tuyệt đối để tự thành lập chính quyền.

Lãnh đạo AfD Tino Chrupalla đã kêu gọi các nghị sĩ CDU ủng hộ đảng này, nhằm tạo ra một “đa số bảo thủ trung hữu” tại Sachsen-Anhalt. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một đảng cực hữu lên nắm quyền ở cấp bang tại Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Lãnh đạo đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD Tino Chrupalla. Ảnh: AFP.

Kết quả bầu cử tại Sachsen-Anhalt cũng gây lo ngại tại một số nước châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho rằng kết quả này là “tín hiệu rất đáng lo ngại”, cho thấy thách thức lớn từ làn sóng dân túy đang lan rộng.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cùng ngày cảnh báo sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng chính trị xem nhẹ mối đe dọa từ Nga. Bà Kallas cho rằng châu Âu có thể rơi vào tình huống “thức tỉnh” và nhận ra rằng đã không làm đủ để ngăn chặn các nguy cơ và bảo vệ chính mình. Quan chức EU đồng thời nhấn mạnh việc lựa chọn đường hướng chính trị cuối cùng thuộc về người dân Đức.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/APT.