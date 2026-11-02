Đức cảnh báo nghị sĩ, quan chức chính phủ về nguy cơ bị tấn công bằng phần mềm gián điệp

Văn phòng Liên bang về An toàn thông tin Đức (BSI) đã cảnh báo các nghị sĩ và quan chức chính phủ nước này về nguy cơ điện thoại di động bị xâm nhập bằng phần mềm gián điệp, sau khi Apple phát đi thông báo an ninh tới một số người dùng iPhone.

Bộ trưởng Các vấn đề Kỹ thuật số Đức Karsten Wildberger ngày 1/11 cho biết tin tặc đã nhắm mục tiêu vào các thiết bị của các nghị sĩ Hạ viện Đức (Bundestag) và quan chức chính phủ. Vụ việc được phát hiện sau khi Apple gửi cảnh báo tới người dùng về khả năng một số thiết bị đã bị xâm nhập bằng phần mềm gián điệp mang tên “Mercenary”.

Theo thông tin được Đài Phát thanh và Truyền hình công cộng ARD đăng tải, các điện thoại iPhone đã nhận được thông báo đe dọa từ Apple kể từ ngày 29/10. Văn phòng Liên bang về An toàn thông tin Đức đã nhanh chóng liên hệ bằng văn bản với những người bị ảnh hưởng, đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ thiết bị và khuyến nghị họ thận trọng giả định rằng điện thoại có thể đã bị xâm nhập.

Trả lời ARD, ông Wildberger cho biết Văn phòng Liên bang về An toàn thông tin Đức đã “phản ứng cực kỳ nhanh chóng” trước sự việc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện vẫn chưa thể xác định chính xác bản chất và nguyên nhân vụ việc, đồng thời cho rằng không nhất thiết phải quy sự cố này cho một cuộc tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bởi phần mềm gián điệp đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào điện thoại từ lâu. Dù vậy, ông bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những thông tin trên.

Apple cho biết các cảnh báo đe dọa của hãng có độ tin cậy cao, cho thấy một cá nhân cụ thể có thể đã trở thành mục tiêu tấn công, song không đồng nghĩa với việc cuộc tấn công đã thành công.

Theo Văn phòng Liên bang về An toàn thông tin Đức, phần mềm gián điệp có thể cho phép tin tặc truy cập tin nhắn, kể cả trên các ứng dụng được mã hóa, cuộc gọi, danh bạ, lịch, dữ liệu vị trí, cũng như kích hoạt micro và camera. Loại phần mềm độc hại này thường được cài đặt thông qua email, đường dẫn hoặc ứng dụng giả mạo, hoặc khai thác các lỗ hổng bảo mật trong phần mềm lỗi thời. Ngoài các đối tượng tội phạm, một số chính phủ cũng sử dụng phần mềm gián điệp cho mục đích giám sát.

Thanh Vân