Đưa nghị quyết vào cuộc sống, Hồi Xuân chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực

Bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, Đảng bộ xã Hồi Xuân đang từng bước triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống. Trong đó xã chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm chủ lực, là tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Khôi phục nghề dệt truyền thống, xã Hồi Xuân phấn đấu phát triển các sản phẩm thổ cẩm mang thương hiệu Phiềng Peo.

Sau sắp xếp, xã Hồi Xuân có diện tích 117,25km2, quy mô dân số đạt trên 10.400 người. Tuy là xã miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song địa phương lại có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm OCOP.

Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân Lê Văn Dũng, cho biết: "Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động toàn khóa, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phát triển. Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan trong hệ thống chính trị và từng đảng ủy viên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trước mắt, xã chú trọng hình thành, phát triển các sản phẩm chủ lực, cải thiện và nâng cao thu nhập cho Nhân dân".

Theo đó, trên cơ sở xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vận động Nhân dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tập quán sản xuất lạc hậu, tự lực, tự cường nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường hướng dẫn, tập huấn kiến thức, cầm tay chỉ việc, ứng dụng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả kinh tế cao gắn với xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương.

Trong năm 2025, xã đặt mục tiêu xây dựng thành công sản phẩm OCOP 3 sao đối với khoai mán Hồi Xuân tại thôn Khó và thôn Nghèo. Hiện tại, trên địa bàn 2 thôn này đã có hơn 100 hộ dân tham gia trồng cây khoai mán với diện tích ổn định 5ha. Sản phẩm làm ra được sử dụng làm thực phẩm, nấu canh, khi ăn có vị thơm, dẻo, được thị trường, khách hàng ưa chuộng. Theo đánh giá của UBND xã Hồi Xuân, do làm tốt công tác quy hoạch phát triển sản xuất, nên diện tích khoai mán luôn giữ ổn định, sản phẩm của bà con nông dân đều tiêu thụ rất tốt và được thị trường ưa chuộng.

Trong nỗ lực hình thành và phát triển sản phẩm chủ lực, mới đây, xã Hồi Xuân đã tổ chức ra mắt Tổ dệt thổ cẩm Piềng Pheo tại thôn Khó với hơn 10 phụ nữ tham gia. Mô hình này vừa hướng đến khôi phục nghề dệt truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, vừa hình thành, phát triển các sản phẩm thổ cẩm, phục vụ nhu cầu thị trường. Ngay sau khi ra đời, tổ dệt đã tập trung sản xuất 2 sản phẩm là khăn piêu và vải trang trí theo đơn đặt hàng của một số cơ sở lưu trú du lịch tại tỉnh Phú Thọ và khu du lịch Pù Luông. Với nhiều tiềm năng phát triển, xã Hồi Xuân đặt mục tiêu xây dựng sản phẩm thổ cẩm OCOP mang thương hiệu Piềng Pheo trong tương lai gần.

Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân Lê Văn Dũng, khẳng định: "Trong hình thành và phát triển các sản phẩm chủ lực, xã thống nhất phương châm là làm thật, sản phẩm thật, tuyệt đối không chạy theo phong trào, hình thức. Việc phát triển sản phẩm phải gắn với thị trường tiêu thụ bền vững và khả năng mở rộng sản xuất. Trên cơ sở đó, xã đang tập trung phát triển, mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm hiện có và hình thành các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân".

Hiện tại, trên địa bàn xã Hồi Xuân đã có 6 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, gồm: Bánh nhãn Hồi Xuân, măng khô mường Ca Da, bò khô mường Ca Da, khâu nhục Vũ Nghị, nem chua ống nứa Hồi Xuân và rượu men lá Hồi Xuân. Các sản phẩm này đang được tiêu thụ tốt.

Cùng với hình thành và phát triển sản phẩm chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế, xã Hồi Xuân đã chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm và một số đại lý trong tỉnh. Đáng chú ý, xã đã có chủ trương tổ chức Lễ hội mường Ca Da thường niên thay vì định kỳ 5 năm như trước đây. Đây là lễ hội có quy mô lớn, vừa nhằm khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống, vừa quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm của địa phương. Đồng thời từng bước xây dựng các điểm đến, kết nối với khu du lịch Pù Luông. Thông qua đó, không chỉ nhằm thu hút đầu tư, mà còn tạo thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Đồng Thành