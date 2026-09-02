Đưa kiến thức an toàn giao thông đến người dân vùng cao

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở vượt số người theo quy định... là hình ảnh không khó bắt gặp ở các tuyến đường khu vực nông thôn, xã vùng cao. Không chỉ người lớn, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông cũng có hành vi lạng lách, đánh võng, nhất là vào thời gian đêm khuya, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công an xã Mường Lát phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh hướng dẫn cán bộ, giáo viên Trường TH&THCS Mường Lát kỹ năng lái xe an toàn.

Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, công an các xã đã chủ động triển khai các giải pháp, trọng tâm là tuyên truyền. Thông qua các đợt tuyên truyền lưu động, kết hợp nhắc nhở trực tiếp trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, bản và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trở nên phổ biến, các hành vi chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu từng bước được hạn chế.

Tại xã vùng cao biên giới Mường Lát, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) được triển khai gắn với quản lý địa bàn và trách nhiệm của từng thôn. Chính quyền xã chú trọng rà soát các tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, kịp thời kiến nghị cắm biển cảnh báo, nhắc nhở người dân lưu ý khi lưu thông qua các đoạn đường quanh co, dốc cao, mặt đường hẹp, khuất tầm nhìn, thậm chí trơn trượt vào những thời điểm thời tiết bất lợi. Trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy vai trò trong việc vận động bà con chấp hành quy định về ATGT.

Ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát cho biết: “Ngoài các tuyến đường nội thôn, xã có Quốc lộ 15C và đường tỉnh 521E đi qua, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối đến trung tâm xã vùng biên Quang Chiểu, Mường Chanh với mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Vì vậy, xã chú trọng công tác quản lý, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, nhất là tại các điểm giao cắt, khu vực đông dân cư. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng, phát huy vai trò của thôn, bản trong phòng ngừa vi phạm, từng bước bảo đảm ATGT trên địa bàn”.

Để các quy định về trật tự ATGT từng bước đi vào nền nếp, đầu tháng 7 vừa qua, Công an xã Mường Lát đã phối hợp với các phòng chuyên môn xã, tổ chức ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông tại khu vực trung tâm xã, trên tuyến Quốc lộ 15C, 521E. Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng tập trung giải thích, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định, yêu cầu các hộ kinh doanh, buôn bán hai bên đường ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường. Nhiều hộ đã tự giác thu dọn vật dụng, biển quảng cáo sai quy định, không tái diễn tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông. Việc lưu thông qua khu vực trung tâm xã vì thế được bảo đảm thông suốt, an toàn hơn.

Công tác tuyên truyền ATGT đối với học sinh tại xã vùng cao Mường Lát cũng được quan tâm đúng mức. Công an xã đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATGT theo hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi. Nội dung tập trung vào những quy định cơ bản như: thực trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh; các quy tắc tham gia giao thông an toàn; cách nhận biết và chấp hành hệ thống biển báo giao thông cơ bản. Thông qua các buổi tuyên truyền, học sinh được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

Thầy giáo Nguyễn Văn Giang, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Mường Lát cho biết: “Trong năm học 2025-2026, nhà trường đã thường xuyên phối hợp với công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT cho 770 học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Việc trình chiếu video minh họa và tổ chức giao lưu hỏi - đáp giúp nội dung tuyên truyền trực quan, sinh động, giúp học sinh dễ tiếp thu và dễ nhớ hơn. Đồng thời, hướng dẫn các em học sinh tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn các kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho cán bộ, giáo viên nhà trường”.

Thiếu tá Dương Văn Quỳnh, Phó trưởng Công an xã Mường Lát chia sẻ: “Với phương châm “Mỗi người dân là một tuyên truyền viên”, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đã và đang phát huy lợi thế gần dân, sát dân để lan tỏa kiến thức ATGT. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Mường Lát đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp 7 buổi chủ đề ATGT tại các trường học, thu hút 1.317 học sinh và 70 cán bộ, giáo viên; 9 buổi tại khu dân cư thu hút 709 hộ dân tham gia. Thông qua các buổi tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân từng bước được nâng lên, góp phần bảo đảm trật tự, ATGT tại xã vùng cao Mường Lát”.

Bài và ảnh: Tiến Đạt