Du lịch Thanh Hóa đón trên 15 triệu lượt khách trong 9 tháng

Hoài Anh
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng năm 2025, tổng lượng khách đến Thanh Hóa ước đạt 15,344 triệu lượt, đạt 95,9% kế hoạch cả năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 643,3 nghìn lượt, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng năm 2025, tổng lượng khách đến Thanh Hóa ước đạt 15,344 triệu lượt, đạt 95,9% kế hoạch cả năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 643,3 nghìn lượt, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Du khách tham quan Khu Di tích lịch sử Lam Kinh.

Với việc đẩy mạnh khai thác các thị trường mục tiêu, tổng thu du lịch trong 9 tháng ước đạt 42,597 nghìn tỷ đồng, tăng 33,4 so với cùng kỳ.

Các điểm đến nổi bật như Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, biển Hải Hòa, Di sản Thành nhà Hồ, Di tích lịch sử Lam Kinh, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông... tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, nhiều địa phương miền núi đã cải thiện hạ tầng giao thông nội vùng, mở rộng khả năng đón khách.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông dẫn đầu lượng khách toàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Về quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, trong 9 tháng qua tỉnh đã cấp mới 65 thẻ hướng dẫn viên (trong đó 11 thẻ quốc tế), thu hồi 5 giấy phép du lịch. Cùng với đó, công nhận 23 khách sạn từ 1 - 4 sao; 2 cơ sở ăn uống và 1 cơ sở mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá gắn với bộ nhận diện “Hương sắc bốn mùa”.

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thanh Hóa đến các thị trường mục tiêu được triển khai hiệu quả.

Dù gặp nhiều thuận lợi, du lịch Thanh Hóa vẫn đang đối mặt với thách thức mùa vụ, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều giữa các vùng, việc nâng cao trải nghiệm khách quốc tế còn hạn chế... Từ nay đến cuối năm tỉnh sẽ tập trung tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch quy mô, phát triển trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục cải thiện hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường liên kết vùng...

Lamori Resort & Spa - Điểm đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm mới của du lịch xứ Thanh.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng, du lịch Thanh Hóa đang tiến sát mục tiêu đón 16 triệu lượt khách du lịch, doanh thu 45,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2025. Đây là động lực để tỉnh tiếp tục phát triển du lịch theo hướng bền vững, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điểm nhấn riêng cho xứ Thanh trên bản đồ du lịch Việt Nam.

