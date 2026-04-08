Dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng từ ngày 9/4 - 13/4/2026

Theo thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/4 - 13/4/2026, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Hạt Kiểm lâm Hà Trung phối hợp với chính quyền các địa phương và chủ rừng đốt xử lý thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng thông.

Cụ thể, tại các xã: Trung Thành, Phú Xuân, Phú Lệ, Nam Xuân, Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Biện Thượng, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Trung Chính, Tân Ninh, Hoằng Tiến, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc; các phường: Sầm Sơn, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Tiến, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Bình, Nghi Sơn, Các Sơn, Trường Lâm và Trúc Lâm dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) với đặc trưng thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, có nguy cơ cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh.

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trực tiếp chỉ đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các vùng trọng điểm dễ cháy ngoài hiện trường rừng, đảm bảo trực từ 9h đến 21h trong ngày, nhất là các giờ cao điểm, phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay. Cấm xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương rẫy và các hành vi sử dụng lửa trong và ven các khu rừng.

Các Hạt Kiểm lâm nắm chắc tình hình thời tiết để dự báo và thông báo kịp thời đến các xã, thôn, chủ rừng, cộng đồng dân cư về cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng ở địa phương.

Tại các xã, phường có rừng còn lại trên địa bàn tỉnh dự báo cháy rừng cấp III (cấp cao) với đặc trưng thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng và có khả năng cháy lan trên diện rộng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, Hạt Kiểm lâm đôn đốc việc thực hiện công tác PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm dễ cháy; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng từ 10h đến 20h trong ngày, đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm.

Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán quản bảo vệ rừng, nhất là trồng rừng.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; trường hợp cháy rừng vượt quá kiểm soát, các xã, phường liền kề tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Đồng thời báo cáo Chi cục Kiểm lâm (cơ quan thường trực chuyên ngành PCCCR cấp tỉnh) để có giải pháp huy động lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ ứng phó kịp thời.

Lan Anh