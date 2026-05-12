Dông lốc làm gần 306 ha lúa vụ xuân bị gãy, đổ

Theo tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, tính đến ngày 12/5, dông lốc, mưa lớn, mưa đá đầu tháng 5/2026 xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, đã làm 306 ha lúa vụ xuân bị gãy, đổ.

Người dân xã Hoằng Châu thu hoạch diện tích lúa xuân bị gãy đổ do thiên tai gây ra.

Trong đó, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng với diện tích lúa bị đổ lớn như các xã: Quý Lộc 118 ha, Yên Trường 75,5 ha, Hoằng Châu 60 ha, Yên Phú 52 ha, Ngọc Liên 29,9 ha và Ngọc Lặc 23 ha. Nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn chắc xanh bị gió lớn quật ngã, ngập nước, làm giảm năng suất.

Không chỉ lúa vụ xuân, mưa dông còn làm 44,9 ha hoa màu, rau màu bị dập nát, gãy đổ tại các xã Quý Lộc, Ngọc Liên, Cẩm Tú và Ngọc Lặc. Trong đó, riêng xã Ngọc Lặc có 28 ha hoa màu bị thiệt hại. Ngoài ra, 3 ha keo cùng 132 cây xanh các loại như mít, xoan, lát, sao đen cũng bị gãy, đổ. Dông lốc làm một nhà sàn tại xã Thanh Phong bị sập hoàn toàn; 11 ngôi nhà khác tại các xã Điền Quang, Thanh Phong, Thiết Ống và Ngọc Lặc bị tốc mái, hư hỏng. Bên cạnh đó, 20 cột điện hạ thế bị gãy, đổ, chủ yếu tập trung tại xã Ngọc Lặc; 82 công trình dân sinh khác bị tốc mái hoặc hư hỏng một phần.

Người dân xã Quý Lộc thu hoạch lúa xuân bị dông lốc gây gãy đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây cối gãy đổ, sửa chữa nhà cửa và khôi phục hệ thống điện. Ngành nông nghiệp cũng phối hợp hướng dẫn bà con tiêu úng, dựng lúa, chăm sóc diện tích cây trồng bị ảnh hưởng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại, đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thời tiết nhằm ứng phó hiệu quả với nguy cơ mưa giông còn có thể tiếp diễn trong thời gian tới.

Lê Hợi