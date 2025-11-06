Đồng hành cùng ngành điện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Nằm trong các hoạt động nhân Tháng tri ân khách hàng năm 2025, ngày 6/11, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà tri ân Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Công ty TNHH Long Sơn và các khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm, góp phần tạo sự gắn kết, tăng cường phối hợp, chung tay bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân Công ty TNHH Long Sơn.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ thông tin về tình hình cung ứng điện với Công ty TNHH Long Sơn.

Ông Trương Văn Lợi, Giám đốc Sản xuất Nhà máy Xi măng Long Sơn trao đổi về sự hợp tác với ngành điện trong thời gian qua.

Trong những năm qua, để nâng cao chất lượng cung cấp điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, tăng cường kiểm tra và bảo trì các thiết bị điện.

Công ty phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đẩy mạnh tuyên truyền và vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.

Ông Nguyễn Chí Thức, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn phát biểu trong buổi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Một trong những giải pháp quan trọng được Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện hiệu quả trong thời gian qua là việc phối hợp chặt chẽ với khách hàng sản xuất công nghiệp lớn, thuộc danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).

100% khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh như: Công ty TNHH Long Sơn, Công ty CP VAS Nghi Sơn, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Xi măng Nghi Sơn... đã đồng hành cùng ngành điện, thực hiện hiệu quả việc dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải, đặc biệt là vào mùa cao điểm nắng nóng của miền Bắc, góp phần quan trọng bảo đảm duy trì cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của toàn bộ Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm các khách hàng, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chia sẻ các thông tin về việc đầu tư, nâng cấp hệ thống điện; tình hình cung ứng điện... Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc đến các khách hàng đã đồng hành cùng Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, góp phần vận hành ổn định hệ thống điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thách thức về nguồn cung và nhu cầu điện ngày càng tăng cao.

Nguyễn Lương