Đồng chí Trần Văn Sơn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, nhiệm kỳ 2025-2030

Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Chiều 9/8, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã họp Phiên thứ Nhất của nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quy định tại Quyết định số 190-QĐ/TW ngày 10/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư khóa trước được tái cử hoặc được cấp ủy viên cấp trên chỉ định, nếu Bí thư, Phó Bí thư khóa trước không tái cử, triệu tập viên được triệu tập viên thay mặt và chủ trì phiên họp cho đến khi bầu xong Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tịch hội nghị.

Căn cứ các điều kiện nêu trên, Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP, nhiệm kỳ 2025-2030 đã biểu quyết bầu đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tái cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 chủ trì Phiên họp thứ Nhất.

Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 10 đồng chí trúng cử vào Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP, gồm các đồng chí: Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm VPCP; Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm VPCP; Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VPCP; Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm VPCP; Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm VPCP; Nguyễn Sĩ Hiệp, Phó Chủ nhiệm VPCP; Trần Khả Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp; Nguyễn Đức Cường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm VPCP và đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VPCP là Phó Bí thư Đảng ủy VPCP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Phiên họp thứ Nhất đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VPCP; bầu đồng chí Nguyễn Đức Cường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VPCP.

Phát biểu kết luận tại Phiên họp, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn giao Văn phòng Đảng ủy hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 để trình Ban Thường vụ Thành ủy và Chính phủ cho ý kiến.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy VPCP cũng giao Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ nhân sự của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của nhiệm kỳ 2025-2030. Hồ sơ sau khi hoàn thiện cần được báo cáo các Tổ công tác của Đảng ủy Chính phủ để xem xét, quyết định theo quy định.

Bên cạnh đó, tham mưu các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ Hai của Ban Chấp hành. Cụ thể, cần thành lập các tiểu ban và các bộ phận giúp việc; ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tham mưu; xây dựng khung chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành để làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện sau này; dự thảo về việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo VGP