Đơn vị truyền thống Cựu TNXP C2371-N237 gặp mặt kỷ niệm ngày nhập ngũ

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 14/4, tại nhà văn hóa thôn Văn Thắng, phường Đông Quang, Ban Liên lạc đơn vị truyền thống Cựu Thanh niên xung phong C2371 - N237 - Ban Xây dựng 67 Trường Sơn Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống (14/4/1969-14/4/2026) và 30 năm ngày thành lập Ban Liên lạc.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Liên Lạc C2371-N237-Ban xây dựng 67 Trường Sơn Thanh Hóa khai mạc và ôn lại truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 57 năm ngày nhập ngũ TNXP Việt Nam và 30 năm ngày thành lập Ban Liên lạc với những kỷ niệm một thời máu lửa, những chặng đường hoạt động và lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu của lực lượng TNXP.

C2371 - N237 - Ban Xây dựng 67 Trường Sơn Thanh Hóa là những cán bộ, đoàn viên thanh niên một số huyện cũ trong tỉnh được điều động vào tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ (nay là tỉnh Quảng Trị), bổ sung vào Ban Xây dựng 67 (Bộ Giao thông vận tải) làm nhiệm vụ mở đường, bắc cầu, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt, chi viện cho chiến trường miền Nam, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ tháng 4/1969 đến tháng 12/1972, đơn vị có 78 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, năm 2009, Ban Liên lạc truyền thống N237 tỉnh Thanh Hóa được thành lập và duy trì nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội thiết thực. Ban đã tích cực tham gia giải quyết chế độ, chính sách còn tồn đọng cho cán bộ, chiến sỹ và thân nhân đồng đội; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thi đua học tập và làm theo lời Bác, đồng thời không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Đại diện hội viên phát biểu tại lễ kỷ niệm

Hằng năm, Ban Liên lạc thường xuyên tổ chức các chuyến về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc vào các dịp lễ lớn. Cùng với đó, Ban đã vận động xây dựng nhà tình nghĩa, trao hàng nghìn suất quà cho hội viên cựu TNXP, chiến sỹ Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa sâu sắc tình đồng chí, đồng đội.

Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc

Nhân dịp này, nhiều đơn vị đã tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, mà còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Lê Hà