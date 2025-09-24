Dồn lực ứng phó bão

Bão số 9 (RAGASA) dù không còn ở cấp siêu bão nhưng vẫn duy trì sức gió rất mạnh, hoàn lưu rộng kèm nguy cơ dông, lốc, gió giật. Dự báo từ ngày 25 đến 27/9, Thanh Hóa hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực. Cùng lúc, trên Biển Đông, bão Bualoi dự báo trở thành cơn bão số 10 trong vài ngày tới. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, toàn bộ hệ thống chính quyền, các ngành, lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã và đang kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất, khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chiều 24/9, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nông dân xã Thanh Quân khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, ngành nông nghiệp đã ban hành công văn, thành lập các tổ công tác xuống cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thu hoạch cây trồng vụ mùa, nhất là ở vùng trũng thấp, dễ ngập úng.

Đến 15h ngày 24/9, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 58% diện tích cây trồng vụ thu mùa. 9.000 ha lúa ở các vùng trũng thấp chín từ 80% trở lên tại các vùng: Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc... đang được bà con thu hoạch khẩn trương.

Xã Hợp Tiến huy động máy gặt tập trung thu hoạch diện tích lúa chín.

Tại xã Hợp Tiến, chính quyền và bà con nông dân huy động tối đa máy gặt, nhân công tranh thủ thời tiết còn thuận lợi, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa chín và các cây trồng đến kỳ. Đến chiều 24/9, toàn xã đã thu hoạch được 930/987 ha, đạt 95% diện tích gieo cấy.

Theo Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến Nguyễn Thị Xuân, địa phương đã chủ động tiêu kiệt nước đệm trên diện tích chưa thu hoạch, nạo vét khơi thông hệ thống tiêu, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng trước và sau mưa lớn. Khi có mưa lớn, xã sẽ khuyến cáo tạm dừng gieo trồng vụ đông ngoài đồng, chuyển sang gieo ươm tại nơi cao ráo, đồng thời chỉ đạo các thôn thường xuyên theo dõi thời tiết, tuyên truyền để Nhân dân chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại.

Tại các địa phương ven biển, chính quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Đến 15h ngày 24/9, toàn tỉnh đã kêu gọi được 6.531 phương tiện với gần 20.000 lao động neo đậu tại các bến; 145 phương tiện với 667 lao động hoạt động ngoài khơi cũng đã nắm chắc thông tin bão và duy trì liên lạc thường xuyên.

Lực lượng Bộ độ Biên phòng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại âu tránh trú bão sông Lý.

Tại xã Tiên Trang, nơi có 491 phương tiện với 2.777 lao động trực tiếp khai thác hải sản, đến ngày 24/9, toàn bộ tàu thuyền đã được đưa vào âu tránh trú bão sông Lý hoặc neo đậu an toàn tại các tỉnh khác.

Chủ tịch UBND xã Tiên Trang Trần Thị Huệ, cho biết: “Chính quyền xã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin với chủ tàu, hướng dẫn neo đậu đúng quy định, tổ chức tuần tra tại khu vực bến để bảo đảm an toàn tài sản. Ngoài ra, địa phương còn hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè gia cố công trình, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ”.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp và môi trường đã chỉ đạo các công ty thủy nông huy động tối đa nhân lực, thiết bị, sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu, cống tiêu chống úng; yêu cầu các địa phương tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn hệ thống đê điều theo đúng quy định.

Trong lĩnh vực giao thông, Sở Xây dựng đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện để ứng phó với bão số 9, sẵn sàng khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông thông suốt trên toàn tỉnh. Hiện đơn vị đã bố trí 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 ô tô cùng gần 600 cán bộ, công nhân trực chiến tại các điểm xung yếu.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tuấn, đơn vị phối hợp với các địa phương chỉ đạo tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để điều tiết, hướng dẫn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện đi lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Các ban quản lý đường bộ được yêu cầu kiểm tra thường xuyên những tuyến đường, công trình cầu có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ách tắc, đồng thời bố trí máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực ứng trực để kịp thời xử lý ngay các điểm ách tắc, bảo đảm thông xe trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, tại khu vực miền núi vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 và số 5, nguy cơ sạt lở càng trở nên nghiêm trọng. Riêng sau bão số 5, toàn tỉnh vẫn còn 101 hộ với 415 nhân khẩu sinh sống trong khu vực tiềm ẩn rủi ro cao, công tác chuẩn bị ứng phó vì thế càng trở nên cấp thiết.

Xã Yên Nhân huy động lực lượng dựng lán trại phục vụ cho Nhân dân tránh trú bão, sẵn sàng phương án ứng phó với bão, mưa lớn.

Yên Nhân là xã chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 5 vừa qua. Đến nay, trên địa bàn xã vẫn còn 32 hộ với 143 nhân khẩu phải sống tạm trong lán trại hoặc ở nhờ nhà người thân.

Một số lán trại trên địa bàn xã Yên Nhân đã hoàn thành trong ngày 24/9.

Theo Chủ tịch UBND xã Yên Nhân Quách Thế Thuận: “Để chủ động ứng phó với mưa bão, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại, địa phương đang tập trung kiểm tra, rà soát các hộ dân còn đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để có phương án sơ tán, di dời đến nơi an toàn".

Toàn xã Yên Nhân có 324 hộ thuộc diện phải di chuyển đến nơi ở khác nếu mưa lớn xảy ra. Địa phương đã chuẩn bị 4 nhà văn hóa và xây dựng tạm 2 nhà lán trại phục vụ Nhân dân tránh trú bão.

Tại xã Kim Tân, công tác chuẩn bị ứng phó bão số 9 đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt. UBND xã đã xây dựng đầy đủ các phương án sơ tán dân, hộ đê, phòng chống lũ lụt, sạt lở đất và bảo vệ đê điều trọng điểm. Toàn xã có hơn 1.700 hộ với gần 6.500 nhân khẩu thuộc diện phải sơ tán trong các tình huống khẩn cấp. Các kịch bản di dời đã được chuẩn bị chi tiết, sẵn sàng triển khai khi có mưa lớn.

Các lực lượng kiểm tra vị trí xung yếu trên đê sông Bưởi, xã Kim Tân.

Về lực lượng, xã Kim Tân huy động gần 1.550 người, trong đó có hơn 200 dân quân xung kích, 340 dân quân tự vệ và hàng trăm cán bộ, công an, hội viên các đoàn thể. Phương tiện tại chỗ gồm máy múc, xe tải, xe khách, xe cứu thương; vật tư như đá hộc, rọ thép, bao tải, bạt... đã được tập kết tại các vị trí xung yếu. Các nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được ký hợp đồng để bảo đảm cung ứng kịp thời cho Nhân dân khi cần thiết. Bên cạnh đó, xã đã rà soát, củng cố hệ thống hồ đập, trạm bơm, đê điều và huy động lực lượng cắt tỉa cây xanh dọc tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông.

Công tác an toàn hồ đập, hệ thống điện và thông tin liên lạc đang được ngành công thương đặc biệt chú trọng. Sở Công Thương đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các đơn vị điện lực, thủy điện, cơ sở sản xuất công nghiệp nghiêm túc triển khai phương án ứng phó với bão; trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các phụ tải trọng yếu như bệnh viện, trạm bơm tiêu úng, cơ quan chỉ đạo; tăng cường kiểm tra lưới điện, xử lý kịp thời điểm mất an toàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị để ứng cứu và khôi phục nhanh sự cố. Các chủ đập, hồ chứa thủy điện được yêu cầu trực ban nghiêm túc, quan trắc thường xuyên, tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Hồ chứa Nhà máy Thủy điện Trung Sơn chủ động điều tiết, hạ, duy trì mực nước hồ chứa thấp, bảo đảm dung tích phòng lũ thường xuyên là 112 triệu m3.

Tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, các hạng mục công trình đều được rà soát kỹ lưỡng. Qua kiểm tra, các vị trí xung yếu, hồ chứa và bờ hồ ổn định, không có diễn biến bất thường; chưa phát hiện hiện tượng sạt trượt ảnh hưởng đến an toàn công trình đầu mối.

Phòng điều hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn thường xuyên cập nhật số liệu quan trắc, mực nước về hồ để có phương án ứng phó kịp thời.

Ông Lê Tấn Duy, Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, cho biết: “Kết quả quan trắc đến ngày 23/9 cho thấy các hạng mục công trình đầu mối không phát hiện bất thường; các giá trị đều nhỏ hơn giới hạn cho phép. Công trình đang trong trạng thái làm việc tin cậy, an toàn và đủ điều kiện đón lũ, đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hệ thống cảnh báo lũ bằng còi hụ, loa thông báo, phao tiêu, biển báo giao thông thủy cũng đã được bảo dưỡng, hiện hoạt động ổn định, đảm bảo công tác cảnh báo kịp thời cho hạ du”.

PC Thanh Hóa họp khẩn triển khai công tác ứng phó.

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) cũng đã lập tức triển khai đồng bộ 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giao trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị trực thuộc. Trong đó, trọng tâm là duy trì trực ban 24/24 giờ, rà soát và củng cố toàn bộ lưới điện, trạm biến áp, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối; bảo đảm cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng như cơ quan chỉ huy, bệnh viện, trung tâm hành chính, viễn thông và trạm bơm tiêu úng.

Ngành điện cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng, bố trí lực lượng ứng trực tại hiện trường để sẵn sàng xử lý sự cố ngay khi bão đổ bộ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng khác trong khắc phục hậu quả.

Cán bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa gia cố, bảo vệ thiết bị điện.

Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải khẳng định, bão RAGASA phạm vi ảnh hưởng rộng; do đó đơn vị đã kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất. Với phương châm “4 tại chỗ”, toàn ngành quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng Nhân dân, hạn chế thiệt hại, duy trì hệ thống điện ổn định, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và bảo đảm đời sống dân sinh.

Lực lượng công an hỗ trợ nông dân xã Luận Thành thu hoạch lúa.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, ứng phó với mùa mưa bão năm nay, tỉnh đã huy động tổng lực lượng hơn 186.000 người, trong đó nòng cốt là quân đội, công an, biên phòng và dân quân tự vệ, sẵn sàng triển khai ngay khi có tình huống khẩn cấp. Vật tư dự trữ được chuẩn bị quy mô lớn, gồm hàng chục nghìn mét khối đá hộc, đất, cát; gần 30.000 rọ thép; hơn một triệu bao tải, gần 200.000m2 bạt cùng hàng trăm nghìn cọc tre. Phương tiện, thiết bị cũng đã được bố trí đồng bộ với hàng trăm xe cứu hộ, tàu thuyền, ca nô, xuồng máy, máy móc cơ giới, nhà bạt và hàng chục nghìn phao cứu sinh các loại. Cùng với việc hoàn thiện phương án bảo vệ 42 trọng điểm đê điều, 57 hồ chứa không an toàn, các địa phương đã chuẩn bị kỹ kịch bản sơ tán hàng chục nghìn hộ dân vùng ven sông, ven biển, vùng trũng thấp và miền núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Tất cả đều được tổ chức, phân công cụ thể theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm chủ động, kịp thời ứng phó trong mọi tình huống.

Minh Hằng - Lê Hợi