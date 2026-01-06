“Thả lưới ước mơ” đồng hành cùng trẻ em mồ côi xã Vạn Lộc

Ở vùng biển Vạn Lộc, có những đứa trẻ lớn lên giữa gió mặn và sóng khơi nhưng tuổi thơ lại thiếu vắng vòng tay cha hoặc mẹ. Là con ngư dân, thuộc diện mồ côi, hộ cận nghèo, con đường đến trường của các em còn nhiều chông chênh. Dự án “Thả lưới ước mơ” đã kịp thời đồng hành, tiếp sức để học tập và hướng tới tương lai.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em và xã Vạn Lộc trao học bổng “Thả lưới ước mơ” năm 2025 cho trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Ở thôn Nam Vương (xã Vạn Lộc) người ta quen nhìn sóng để đo ngày bình yên hay giông gió. Còn với em Lê Đồng Bảo Trân (sinh năm 2013), có những “cơn sóng” không đến từ biển mà đến từ chính mái nhà mình. Em là con ngư dân, mồ côi mẹ, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Đau hơn, bố đã bỏ đi không rõ địa chỉ, để lại đứa trẻ cùng những khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy.

Những ngày đầu năm học, thứ khiến Bảo Trân lo nhất không phải bài kiểm tra hay điểm số, mà là chuyện sách vở, đồng phục, tiền học. Một đứa trẻ thiếu bàn tay mẹ chăm bẵm, lại thiếu cả chỗ dựa người cha, nên mọi thứ trở nên khó khăn gấp bội. Trong căn nhà nhỏ nơi gió biển thốc vào từng mùa, em học cách tự lập sớm hơn bạn bè: biết thu xếp việc nhà, biết san sẻ với người thân và biết nén lại những tủi thân để tiếp tục đến lớp.

Sự hỗ trợ từ Dự án “Thả lưới ước mơ” đến với Bảo Trân như một chiếc phao đúng lúc. Không chỉ là khoản kinh phí giúp em có thêm điều kiện học tập, mà còn là lời nhắn gửi rằng em không đơn độc. Bảo Trân hiểu mình phải cố gắng hơn: học để bù đắp những thiếu thốn, học để mai này có thể tự đứng vững, không bị số phận xô dạt như con thuyền nhỏ giữa biển lớn.

Tuổi thơ của Hoàng Như Quỳnh (sinh năm 2011), thôn Thắng Phú lại là chuỗi ngày vừa lớn lên vừa học cách chấp nhận mất mát. Em là con ngư dân, mồ côi bố, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Từ ngày bố không còn, căn nhà vốn đã chật vật càng thêm trống trải. Mỗi bữa cơm, mỗi mùa khai giảng, mỗi lần nhìn bạn bè có đủ cha mẹ đưa đón... đều khiến em hiểu rõ hơn giá trị của sự đủ đầy.

Quỳnh học giỏi, chăm ngoan. Nhưng phía sau những trang vở thẳng hàng ấy là những lần em phải tự nhắc mình đừng nghĩ đến chuyện bỏ học. Bởi với một gia đình hộ cận nghèo, chỉ riêng việc lo đủ chi phí tối thiểu cho con đến trường đã là gánh nặng. Có những lúc, em nhìn mẹ tất bật rồi lại im lặng quay vào bàn học, tự hứa phải học tốt để mẹ bớt lo.

Khi nhận thông tin mình được hỗ trợ từ Dự án “Thả lưới ước mơ”, Quỳnh không giấu nổi xúc động. Quỳnh tâm sự: “Con chỉ muốn được học tiếp. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người”. Với em, khoản hỗ trợ không chỉ giúp mua sách vở, đồ dùng học tập, mà còn là một sự xác nhận ấm áp rằng nỗi thiệt thòi của mình đã được lắng nghe. Từ đó, Quỳnh tự tin hơn khi bước vào năm học mới. Em đặt ra mục tiêu cao hơn, chăm chỉ hơn và ước mơ: sau này có thể làm một công việc ổn định để chăm lo cho mẹ, và nếu có thể, quay về giúp những em nhỏ khó khăn như mình để “mẻ lưới” yêu thương hôm nay tiếp tục được thả xuống bằng đôi tay của chính em trong tương lai.

Nguyễn Thành Long (sinh năm 2012), thôn Chiến Thắng cũng là một trong những “phận sóng nhỏ” ở Vạn Lộc. Em là con ngư dân, mồ côi bố, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Thiếu vắng người trụ cột, cuộc sống càng thêm bấp bênh, nhất là ở vùng biển nơi “lộc trời” đôi khi thay đổi chỉ sau một đợt gió mùa. Những gì gia đình có thể lo cho Long thường chỉ dừng ở mức tối thiểu: bữa cơm đủ no, bộ quần áo đủ mặc, còn chuyện học hành thì phải chắt chiu từng chút.

Sự đồng hành của Dự án “Thả lưới ước mơ” đã giúp Long có thêm nền tảng để bước tiếp. Khoản kinh phí hỗ trợ tuy không thể giải quyết mọi khó khăn, nhưng đủ để em yên tâm hơn trong năm học: có thêm sách vở, dụng cụ học tập, thêm cơ hội theo đuổi con đường tri thức. Quan trọng hơn, Long nhận ra có những cánh tay đang chìa ra đúng lúc, để em không bị dạt khỏi bờ tương lai chỉ vì thiếu điều kiện hôm nay.

Dự án “Thả lưới ước mơ” - hoạt động hỗ trợ trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty CP Acecook Việt Nam tài trợ; Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện. Tại xã Vạn Lộc, dự án được triển khai theo năm học, hướng tới tính bền vững, không dừng lại ở những đợt hỗ trợ mang tính thời điểm.

Đây là năm thứ 2, dự án hỗ trợ 3 học sinh là con ngư dân mồ côi cha hoặc mẹ, thuộc hộ cận nghèo, mỗi em 6 triệu đồng/năm nhằm trang trải chi phí học tập. Đối tượng thụ hưởng là trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em vùng biển, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu của chương trình không chỉ giúp các em có điều kiện đến trường, mà còn tạo động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên trong cuộc sống.

Theo báo cáo của trung tâm, quá trình triển khai được thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch. Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát hoàn cảnh trẻ, tổ chức trao hỗ trợ bài bản. Đáng chú ý, căn cứ kết quả học tập của những em đã thụ hưởng năm học trước, chương trình tiếp tục đồng hành sang năm thứ hai, thể hiện sự theo dõi sát sao và tính liên tục của dự án.

Giá trị của Dự án “Thả lưới ước mơ” không chỉ nằm ở con số hỗ trợ, mà còn ở ý nghĩa tinh thần đối với trẻ em yếu thế vùng biển. Với những gia đình ngư dân vốn mưu sinh bấp bênh, khi xảy ra biến cố mồ côi, nguy cơ các em phải nghỉ học là rất lớn. Khoản hỗ trợ kịp thời đã trở thành “điểm tựa” để các em yên tâm học tập, không bị gián đoạn con đường đến trường. Thông qua việc kết nối nguồn lực xã hội, dự án góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển, ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về trách nhiệm cộng đồng trong chăm lo cho trẻ em.

Việc đặt trọng tâm vào giáo dục đã tạo nên hiệu quả dài hạn: giữ trẻ ở lại trường, nuôi dưỡng ý chí vươn lên và khơi dậy niềm tin vào tương lai. Những “mẻ lưới” yêu thương được thả xuống hôm nay không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn gieo mầm hy vọng để các em tiếp tục viết tiếp những giấc mơ của mình trên hành trình phía trước.

Trần Hằng