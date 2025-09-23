Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về ứng phó với cơn bão số 9 (siêu bão RAGASA)

Chiều 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão số 9 (siêu bão RAGASA). Hội nghị được kết nối đến 166 xã, phường với sự tham gia của lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm nhằm ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão số 9 (siêu bão RAGASA).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay cơn bão số 9 năm 2025 đang là siêu bão, di chuyển rất nhanh, bão sẽ ảnh hưởng và gây mưa lớn cho khu vực tỉnh Thanh Hóa từ đêm ngày 24/9/2025 đến ngày 26/9/2025 với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Để chủ động ứng phó với bão và mưa, lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước do thiên tai có thể gây ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Giám đốc Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 22/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với siêu bão RAGASA; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với công tác sơ tán dân

- Yêu cầu UBND các xã, phường triển khai ngay lực lượng xung kích kiểm tra các vị trí trọng điểm xung yếu, rà soát các khu dân cư ở khu vực nguy hiểm, 2 nhất là khu vực ven biển, cửa sông, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt để chủ động sơ tán/di dời dân đến nơi an toàn theo phương án đã lập; đồng thời triển khai mọi công việc cần thiết để chuẩn bị ứng phó với bão, mưa lũ.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão và mưa lũ, chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

2. Đối với công tác kêu gọi, đảm bảo an toàn tàu thuyền

- Yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng khẩn trương chỉ đạo thông tin kịp thời đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng và các địa phương ven biển theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

- Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh căn cứ diễn biến của bão và tình hình thực tế chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xem xét, ban hành Công điện về việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển (nếu xét thấy cần thiết).

3. Đối với công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp

- Yêu cầu UBND các xã, phường huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết chưa có mưa, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên và các cây trồng khác đã đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là các lực lượng ở cơ sở sẵn sàng tham gia hỗ trợ các địa phương thu hoạch diện tích lúa đã chín và các cây trồng khác đã đến thời kỳ thu hoạch khi có yêu cầu.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các địa phương sẵn sàng triển khai công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

4. Đối với công tác đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng: Giao thông, thủy lợi, đê điều, viễn thông, điện lực...

- Giao Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão; trong đó lưu ý chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí máy móc, thiết bị vật tư, nhân lực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi; trong đó lưu ý các vị trí đã xảy ra sự cố trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

- Giao Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng của đơn vị, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại và khắc phục nhanh hậu quả.

5. Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Giám đốc Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão mạnh và mưa lũ để giảm thiệt hại.

6. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra. Cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã khẩn trương triển khai các công việc cần thiết tại địa phương; cử lực lượng trực chỉ đạo, lực lượng cơ động để ứng phó với bão; kiểm tra đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương tiện để ứng phó với bão và mưa lũ.

LP