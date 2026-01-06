Thanh Hóa tặng quà người có công với cách mạng, đảng viên 60 năm tuổi Đảng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Tặng quà bằng tiền mặt cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, mức 1.000.000 đồng/đối tượng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) (Ảnh: Minh Hiếu)

Ngày 27/12/2025, HĐND tỉnh Thanh Hoá ban hành Nghị quyết số 713/NQ-HĐND quyết định mức kinh phí tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII thông qua tại kỳ họp thứ 38 và có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2025.

Theo Nghị quyết, mức kinh phí tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, cụ thể như sau:

1. Tặng quà bằng tiền mặt, mức 1.000.000 đồng/đối tượng, gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ; hộ số B (vợ và con liệt sĩ) đang hưởng trợ cấp hằng tháng; tướng lĩnh lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

2. Tặng quà trị giá 3.000.000 đồng/đối tượng để đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc Tết tại gia đình, gồm: Gia đình người có công tiêu biểu; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; công dân tiêu biểu, người có đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

3. Tặng quà trị giá 500.000 đồng/đối tượng (không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 nêu trên), gồm: Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng đang cư trú trên địa bàn tỉnh; các đối tượng đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh, gồm: Giáo sư, Phó Giáo sư; cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đại tá, thượng tá lực lượng vũ trang.

Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh đảm bảo.

Nguyên Mai