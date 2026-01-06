Loại bỏ những “rào cản”

Quyết tâm loại bỏ những rào cản đang làm khó người dân, doanh nghiệp, năm 2025 tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách mới mang tính đột phá trong cải cách hành chính, giúp khơi thông và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyệt Viên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành thực hiện phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ TTHC theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”. Có 4 nhóm TTHC với 49 thủ tục cụ thể được ưu tiên phân luồng và giải quyết theo cơ chế “làn xanh”. Trong đó, nhóm TTHC về đầu tư, doanh nghiệp 19 thủ tục; nhóm xây dựng và kinh doanh bất động sản 12 thủ tục; nhóm đất đai, lâm nghiệp và khoáng sản 14 thủ tục; nhóm liên quan đến việc làm 4 thủ tục. Tất cả các thủ tục này được rút ngắn từ 30 - 60% thời gian giải quyết. Đây là bước đi có tính đột phá, thể hiện sự quyết liệt, sáng tạo và cơ chế thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Để việc thực hiện cơ chế “làn xanh” mang lại hiệu quả rõ nét, UBND tỉnh đã phân cấp, ủy quyền triệt để cho các đơn vị liên quan, tập trung vào các lĩnh vực có tác động trực tiếp, lan tỏa và có tỷ trọng đóng góp lớn vào tăng trưởng. Một trong những điểm đáng chú ý khi thực hiện cơ chế “làn xanh” là các sở, ngành, địa phương không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ quá một lần sau khi đã tiếp nhận hợp lệ; đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân. Với sự vào cuộc đồng bộ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ ngày 1/7 đến 31/12/2025, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 16.730 hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”.

Miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả TTHC thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh cũng là một trong những dấu ấn nổi bật của năm 2025. Đây là chính sách vừa “được lòng dân”, vừa thể hiện quyết tâm của Thanh Hóa trong hành trình thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Việc miễn phí, lệ phí được áp dụng cho 42 TTHC, thuộc 7 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực tài nguyên - môi trường 9 thủ tục, lĩnh vực đất đai 5 thủ tục, lĩnh vực hộ tịch 17 thủ tục, lĩnh vực lao động - việc làm (đối với người nước ngoài) 2 thủ tục, lĩnh vực xây dựng 5 thủ tục, lĩnh vực thể thao 1 thủ tục, lĩnh vực đăng ký kinh doanh 3 thủ tục. Người dân và doanh nghiệp không phải nộp phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nghị quyết số 12 đã tạo ra một hướng đi mới và truyền đi thông điệp rõ ràng “chuyển đổi số phải vì lợi ích trực tiếp, thiết thực của người dân, doanh nghiệp”.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn công khai thủ tục hành chính cho người dân tiện theo dõi.

Không chỉ là chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Nghị quyết số 12 còn là giải pháp cụ thể hóa các mục tiêu đổi mới mô hình quản trị công, khuyến khích người dân thay đổi thói quen từ nộp hồ sơ “trực tiếp” sang “trực tuyến”. Khi chi phí không còn là rào cản, người dân sẽ có động lực lớn hơn để thay đổi thói quen hành chính, chuyển từ “đi xin giấy tờ” sang “tự thực hiện dịch vụ”. Từ ngày 1/7 - 31/12/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận 247.802 hồ sơ nộp trực tuyến theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm hơn 86,6 tỷ đồng tiền phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

Nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong giải quyết TTHC, nhiều mô hình, sáng kiến mới đã được các sở, ngành, địa phương nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn. Tiêu biểu như tại xã Triệu Sơn, sáng kiến “Vận hành robot AI” đã được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Robot AI sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có khả năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, quét mã QR tra cứu thông tin và chỉ đường tới quầy tiếp nhận hồ sơ phù hợp. Sáng kiến này đã giảm tải khối lượng lớn công việc cho cán bộ, công chức và tạo thuận tiện cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC. Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” đã triển khai những năm trước đây, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Thanh Hóa đã sớm thí điểm mô hình này tại UBND 4 xã: Vạn Lộc, Ngọc Trạo, Minh Sơn, Thọ Phú để xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. Cùng với đó, Thanh Hóa đã ban hành quy định chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức trong công tác chứng thực. Nhờ cơ chế ủy quyền này mà thời gian giải quyết hồ sơ chứng thực được rút ngắn rõ rệt, hạn chế tình trạng quá tải vào các khung giờ cao điểm.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện khâu đột phá về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn” giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm đặc biệt khi chuyển từ vận hành chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp. Với khối lượng công việc lớn phải làm, Thanh Hóa đã nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính.

Bài và ảnh: Tố Phương