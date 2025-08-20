Đồn Biên phòng Tam Thanh tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân vùng biên giới

Đồn Biên phòng Tam Thanh có nhiệm vụ quản lý 28,104km đường biên giới, với 9 mốc quốc giới (từ mốc 338 đến 347), trên địa bàn 2 xã Tam Thanh và Tam Lư. Phía ngoại biên tiếp giáp với Cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với Đại đội Biên phòng 216 (Lào), tuần tra song phương và kiểm tra cột mốc.

Trên địa bàn 2 xã mà Đồn Biên phòng Tam Thanh quản lý có 2.190 hộ dân, với 10.583 khẩu. Các hộ dân sinh sống tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường. Xác định việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội, trạm, đặc biệt là đội vận động quần chúng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác biên phòng. Nội dung tuyên truyền cho Nhân dân tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy và công tác phòng, chống cháy rừng...

Đồn còn chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức thành công nhiều hội nghị đối thoại với Nhân dân. Qua các hội nghị đối thoại, người dân có dịp được trải lòng về những tâm tư, nguyện vọng của mình. Chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng được trực tiếp lắng nghe, giải đáp thỏa đáng các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người dân. Từ đó, nhận thức pháp luật của người dân khu vực biên giới được nâng cao, tình hình vi phạm pháp luật giảm đáng kể.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hiệp định quy chế khu vực biên giới, các nghị định của Chính phủ được 16 buổi, với 1.221 lượt người nghe. Đồng thời, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo được 14 buổi, với thời lượng 210 phút. Phối hợp với Đại đội Biên phòng 216 (Lào) tuần tra song phương 2 lần, với 24 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ tuần tra đơn phương 24 lần, với 144 lượt người tham gia.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Nghị quyết số 324-NQ/ĐU ngày 6/12/2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Theo đó, đơn vị duy trì việc phân công 22 đảng viên phụ trách 80 hộ gia đình ở các bản biên giới. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp 24 ngày công xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn đóng quân. Trao tiền hỗ trợ cho 5 học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó có 1 học sinh người Lào; 1 học sinh là “Con nuôi Đồn Biên phòng” với số tiền hỗ trợ 4,5 triệu đồng/cháu/năm...

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đồn Biên phòng Tam Thanh, Nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bà con luôn tin tưởng, tích cực, sẵn sàng tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Tiến Đông