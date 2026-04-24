“Đòn bẩy” để phát huy vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”

Nhiều năm qua, hoạt động giáo dục và đào tạo luôn được ngành giáo dục tỉnh nhà gắn với các phong trào thi đua như thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn - hạnh phúc”... Có thời điểm những phong trào thi đua trên trở thành cao trào ghi dấu những thành tích trong sự nghiệp “trồng người”.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2025-2026.

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, từ những năm đầu của nền giáo dục non trẻ, ngành giáo dục đã phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, sang thế kỷ XXI phong trào thi đua ấy được cụ thể hóa bằng các cuộc vận động như “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hay “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”... và đã được thực hiện rất hiệu quả. Những phong trào thi đua, cuộc vận động ấy không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là kim chỉ nam cho hoạt động giáo dục của nhà trường vì chất lượng, vì sự tiến bộ của học sinh, và vì một xã hội phát triển toàn diện.

Xác định phong trào thi đua là “đòn bẩy” để cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm, Trường THCS Nguyễn Du, xã Lưu Vệ luôn đẩy mạnh và đổi mới hình thức hoạt động, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho các phong trào thi đua. Trong đó, phong trào thi đua “Hai tốt” được thực hiện xuyên suốt trong mỗi năm học. Từ phong trào thi đua này nhà trường đã thực thi nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ở cả 3 phương diện: giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Theo cô giáo Lê Thị Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua đều có đánh giá, rút kinh nghiệm, có chế độ khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho những giáo viên và học sinh đạt thành tích cao, qua đó thúc đẩy phong trào dạy và học nói chung, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng của nhà trường đi vào chiều sâu. Minh chứng cho thấy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp cấp tỉnh năm học 2025-2026, toàn xã Lưu Vệ có 37 học sinh tham gia dự thi, trong đó học sinh Trường THCS Nguyễn Du có tới 34 em tham gia. Kết quả trong kỳ thi này có 35/37 học sinh dự thi đoạt giải với 3 giải nhất, 16 giải nhì, 12 giải ba và 4 giải khuyến khích. 3 gương mặt tiêu biểu đoạt giải nhất là các em: Trịnh Minh Quang, học sinh Trường THCS Nguyễn Du đoạt giải nhất môn Tiếng Anh; Nguyễn Hoàng Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, đoạt giải nhất môn Khoa học tự nhiên và em Nguyễn Văn Hai, học sinh Trường THCS Tân Phong 1, đoạt giải nhất môn Giáo dục công dân.

Đối với Trường THPT Lê Lợi, xã Thọ Xuân, các phong trào thi đua được nhà trường phát động không nằm ngoài hoạt động chuyên môn, mà gắn chặt với chất lượng dạy và học; với công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; kết quả rèn luyện, tham gia hoạt động ngoại khóa của học sinh. Mỗi phong trào thi đua đều có tiêu chí cụ thể, có thời gian thực hiện, có sơ kết, tổng kết và được lồng ghép trong kế hoạch chuyên môn của từng tổ chuyên môn, từng lớp học. Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức thi đua theo nhiều hình thức: cá nhân, tập thể, thi đua theo tuần, tháng, học kỳ. Đồng thời, huy động sự vào cuộc đồng bộ của ban giám hiệu, tổ chuyên môn, đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ huynh cũng như tập trung đổi mới công tác đánh giá và khen thưởng kịp thời. Qua thống kê, những năm học gần đây Trường THPT Lê Lợi khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt các phong trào thi đua và đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Việc khen thưởng đúng lúc, đúng người, minh bạch đã tạo động lực rất lớn cho phong trào thi đua. Qua đó, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Được biết, cùng với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, nhiều năm qua cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cũng được ngành giáo dục tỉnh nhà thực hiện thường xuyên, liên tục và gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ cuộc vận động này, đội ngũ nhà giáo có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, ý thức tổ chức, kỷ luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, nhiều phong trào thi đua khác như: xây dựng “Công dân, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”... cũng được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả, nhất là trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm gần đây Thanh Hóa luôn là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp THPT và thủ khoa các trường đại học danh tiếng trong cả nước. Đặc biệt, nhiều năm liên tiếp Thanh Hóa luôn có học sinh dự thi và đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực.

Kết quả trên cho thấy, thi đua trong ngành giáo dục không chỉ là động lực thúc đẩy mỗi cá nhân và tập thể nỗ lực vươn lên, mà còn là “đòn bẩy” góp phần nâng cao chất lượng dạy và học một cách bền vững. Khi được tổ chức đúng hướng, hoạt động thi đua, khen thưởng sẽ khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và lòng yêu nghề của đội ngũ nhà giáo, đồng thời tạo môi trường học tập tích cực cho học sinh. Qua đó, góp phần đưa sự nghiệp “trồng người” ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại.

Bài và ảnh: Lê Phong