Đội tuyển Việt Nam lo lắng về tình trạng sức khỏe của Xuân Son; Trận tranh hạng ba World Cup 2026 kết thúc với tỷ số không tưởng

Tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar: Bước đệm hoàn hảo trước thềm ASEAN Cup 2026; Chelsea kích nổ “bom tấn” Morgan Rogers với giá kỷ lục; Chung kết World Cup 2026: Màn so tài đỉnh cao giữa Messi và thần đồng Yamal... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (19/7).

Tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar: Bước đệm hoàn hảo trước thềm ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar trên sân Thái Nguyên. Các pha lập công của Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc cho thấy sức mạnh ấn tượng của hàng công, đặc biệt là sự hòa nhập xuất sắc của bộ ba nhập tịch.

Đội tuyển Việt Nam sớm vượt lên dẫn bàn với pha mở tỷ số của Xuân Son. Ảnh: Thành Đông/Báo Dân Trí

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn thể hiện của toàn đội nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng. Dù kết quả rất tích cực, chiến lược gia người Hàn Quốc nhìn nhận hệ thống phòng ngự vẫn bộc lộ những khoảng trống cần khắc phục trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Chiến thắng này không chỉ là sự khẳng định về chuyên môn mà còn là lời cảnh báo cần thiết để các cầu thủ giữ sự tỉnh táo, sẵn sàng cho trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 tới tại Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam lo lắng về tình trạng sức khỏe của Xuân Son sau trận thắng Myanmar

Dù giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar trong trận tổng duyệt cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vẫn đón nhận tin không vui về mặt nhân sự.

Xuân Son có dấu hiệu bị đau sau trận thắng Myanmar. Ảnh: Đức Cường

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son đã có dấu hiệu bị đau ở những phút cuối trận và buộc phải rời sân ở phút 80. HLV Kim Sang Sik cho biết bộ phận y tế sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của chân sút này vào ngày mai để đưa ra kết luận chính xác.

Việc Xuân Son - niềm hy vọng lớn trên hàng công - gặp vấn đề sức khỏe ngay trước ngày khởi tranh giải đấu đang dấy lên sự âu lo lớn cho người hâm mộ và ban huấn luyện trong hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực.

Chung kết World Cup 2026: Màn so tài đỉnh cao giữa Messi và thần đồng Yamal

Trận chung kết World Cup 2026 giữa đương kim vô địch Argentina và Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 20/7 đang thu hút sự chú ý cực lớn từ người hâm mộ toàn cầu. Hai huấn luyện viên Lionel Scaloni và Luis de la Fuente đều bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ.

HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

HLV Scaloni đánh giá cao sức mạnh của Tây Ban Nha, đặc biệt là tài năng trẻ Lamine Yamal. Về phía đối diện, HLV De la Fuente khẳng định Tây Ban Nha sẽ kiên định với lối đá kiểm soát bóng và hy vọng vào sự công tâm của trọng tài.

Bức ảnh Messi tắm cho Yamal gây sốt trong những ngày qua. Ảnh: Diario Sport

Tâm điểm của trận đấu là cuộc đối đầu giữa biểu tượng Messi và “thần đồng” Yamal. Dù dành những lời chúc tốt đẹp cho hậu bối, Messi khẳng định sẽ làm mọi cách để ngăn cản Yamal chạm tay vào chiếc Cup vàng danh giá trong ngày trọng đại này.

Tuyển Anh hạ Pháp 6-4 trong trận tranh hạng ba World Cup 2026

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp trên sân Hard Rock đã trở thành bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn với 10 bàn thắng được ghi.

Declan Rice ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số sớm.

Không còn sự toan tính, cả hai đội cống hiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, khép lại với chiến thắng 6-4 nghiêng về tuyển Anh. Bukayo Saka tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick lịch sử, trong khi Kylian Mbappe dù thất bại vẫn kịp ghi dấu ấn với cú đúp, nâng tổng số bàn thắng tại giải lên 10 và chính thức vượt qua kỷ lục của Lionel Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Mbappe lập cú đúp vào lưới tuyển Anh.

Kết quả này đồng thời khép lại triều đại 14 năm vinh quang của HLV Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp.

Chelsea kích nổ “bom tấn” Morgan Rogers với giá kỷ lục

Chelsea vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ tấn công Morgan Rogers từ Aston Villa với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 117 triệu bảng.

Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng vì Rogers.

Thương vụ này biến tuyển thủ Anh 23 tuổi trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB, vượt qua kỷ lục cũ của Enzo Fernandez (106 triệu bảng), đồng thời là cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Rogers sẽ ký hợp đồng đến tháng 6/2032 dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso sau khi hoàn tất kiểm tra y tế vào tuần tới. Sau mùa giải 2025/26 bùng nổ với 14 bàn thắng và 12 kiến tạo, cùng màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, Rogers được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch tái thiết đầy tham vọng của đội chủ sân Stamford Bridge.

HS