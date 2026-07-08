Đội tuyển Việt Nam cải thiện điểm yếu trước thềm AFF Cup 2026; Messi tỏa sáng, Argentina ngược dòng kịch tính

HLV Park Hang Seo từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc; Thụy Sĩ đánh bại Colombia, tiến vào tứ kết chạm trán Argentina; Xác định 8 cái tên góp mặt tại tứ kết World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (8/7).

Đội tuyển Việt Nam cải thiện điểm yếu trước thềm AFF Cup 2026

Hướng tới AFF Cup 2026, Đội tuyển Việt Nam đang tích cực hoàn thiện đội hình trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc.

Hoàng Hên khẳng định bản thân sẵn sàng để thi đấu ở AFF Cup 2026. Ảnh: Nhật Đoàn

Sau khi phân tích băng ghi hình trận thắng Siheung FC, HLV Kim Sang Sik đã tập trung điều chỉnh các bài tập tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái. Các chỉ số GPS ghi nhận tín hiệu khả quan về nền tảng thể lực của toàn đội sau một tuần rèn quân.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm tự hào khi được cống hiến cho đội tuyển và tin tưởng vào tinh thần đoàn kết của tập thể. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đối đầu với Yongin FC vào ngày 8/7. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng để BHL hoàn thiện chiến thuật trước khi trở về nước.

HLV Park Hang Seo từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc

Sau màn trình diễn thất vọng của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, HLV Park Hang Seo đã chính thức từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Trưởng đoàn Đội tuyển Hàn Quốc Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo sáng 28/6. Ảnh: Yonhap News

Tại giải đấu này, Hàn Quốc sớm dừng bước ngay từ vòng bảng sau các trận thua trước Mexico và Nam Phi. Với tư cách là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng đoàn, ông Park đã công khai cúi đầu xin lỗi người hâm mộ vì kết quả không như kỳ vọng. Quyết định ra đi của chiến lược gia người Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh làn sóng chỉ trích KFA đang dâng cao, cùng thời điểm HLV trưởng Hong Myung-bo cũng từ nhiệm.

Đây là dấu chấm hết cho nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Park tại KFA, khép lại một chương đầy sóng gió sau những thành công vang dội trước đó cùng bóng đá Việt Nam.

Messi tỏa sáng, Argentina ngược dòng kịch tính trước Ai Cập

Trong trận đấu nghẹt thở tại vòng 1/8 World Cup 2026, Argentina đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trước Ai Cập. Dù sớm bị dẫn trước 0-2 và Lionel Messi đá hỏng phạt đền, nhà đương kim vô địch vẫn giữ vững tinh thần.

Argentina vượt qua Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Chỉ trong vòng 4 phút (từ phút 80 đến 84), siêu sao 39 tuổi đã trực tiếp kiến tạo cho Cristian Romero ghi bàn và tự mình lập công gỡ hòa 2-2. Đến phút bù giờ 90+3, Enzo Fernandez tỏa sáng ấn định chiến thắng 3-2, hoàn tất cuộc lội ngược dòng kinh điển cho “La Albiceleste”.

Chiến thắng này giúp Argentina tiến vào tứ kết, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương tại giải đấu năm nay.

Thụy Sĩ đánh bại Colombia, tiến vào tứ kết chạm trán Argentina

Trong trận đấu nghẹt thở tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra sáng 8/7, Thụy Sĩ đã xuất sắc vượt qua Colombia sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Tập thể bản lĩnh hơn đã giành vé đi tiếp.

Sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ bất phân thắng bại với tỷ số 0-0, cả hai thủ môn Gregor Kobel và Camilo Vargas đều đã chơi xuất sắc để bảo toàn mành lưới. Trên chấm 11m, bản lĩnh và sự chính xác đã giúp Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-3.

Chiến thắng này giúp đội bóng xứ sở đồng hồ viết nên lịch sử khi lần đầu tiên vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Đối thủ tiếp theo của họ tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất sẽ là đương kim vô địch Argentina.

Xác định 8 cái tên góp mặt tại tứ kết World Cup 2026

Vòng 1/8 World Cup 2026 đã khép lại, xác định 8 đội tuyển xuất sắc nhất bước vào tứ kết gồm: Pháp, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Anh, Bỉ, Na Uy, Argentina và Thụy Sĩ.

Đội tuyển Anh (áo trắng) gặp Na Uy ở tứ kết. Ảnh: Reuters

Các trận đấu và nhánh đấu ở tứ kết World Cup 2026 đã được xác định, với lịch thi đấu cụ thể như sau: - 3 giờ ngày 10.7: Pháp đối đầu Ma Rốc - 2 giờ ngày 11.7: Tây Ban Nha gặp Bỉ - 4 giờ ngày 12.7: Na Uy so tài Anh - 8 giờ ngày 12.7: Argentina đọ sức Thụy Sĩ

Châu Âu tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo khi chiếm 6/8 suất tham dự. Đáng chú ý, kỳ World Cup này chứng kiến sự vắng bóng của các đội chủ nhà tại vòng 8 đội mạnh nhất, khi Mỹ, Mexico và Canada đều đã dừng bước.

HS