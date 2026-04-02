Đối tượng người Lào mua bán trái phép hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp

Thực hiện Chuyên án TH-1225, tối 31/3, tại khu vực bản Na Hin, xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa, cách cột mốc 294 khoảng 300m về phía Việt Nam, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu và Công an 2 xã Mường Chanh, Quang Chiểu bắt quả tang 1 đối tượng người Lào có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật.

Trong quá trình vây bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, các lực lượng tham gia đánh án đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Kiểm tra trong túi áo khoác của đối tượng tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 4 túi nilon màu xanh và 1 túi nilon màu hồng, bên trong có chứa tổng cộng 1.009 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Phoutsavinh, sinh năm 1980, trú tại bản Na Then, xã Son Phệt, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Phoutsavinh đã tìm mua số ma túy trên tại bản Hủa Khăng, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn nhằm mục đích đưa sang Việt Nam bán kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Phoutsavinh đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Hải Chuyền - Quang Huy (CTV)