Lao động ở các làng nghề gặp khó do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhiều làng nghề trên địa bàn tỉnh rơi vào tình cảnh “lao đao”, khi hầu hết các cơ sở sản xuất phải tạm đóng cửa, hoặc chỉ sản xuất cầm chừng... Kéo theo đó là hàng nghìn lao động mất việc làm, thu nhập giảm sút, đời sống bấp bênh.

Nhiều lao động ở làng nghề rèn xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trái với không khí tấp nập, nhộn nhịp tiếng cưa, mài, tiếng còi xe ra vào lấy hàng như mọi năm, về làng nghề rèn xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) những ngày này có thể cảm nhận được không khí trầm lắng, đìu hiu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn đến sức mua giảm, thị trường tiêu thụ bị chững lại, riêng thị trường xuất khẩu thì gần như “đóng băng” hoàn toàn... Tình cảnh đó, đã làm cho không ít cơ sở sản xuất phải đóng cửa, hoặc chỉ sản xuất cầm cự. Anh Nguyễn Văn Mạnh, chủ một cơ sở sản xuất nghề rèn ở thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, đã có gần 20 năm làm nghề, cho biết: Những năm trước, khi chưa có dịch bệnh, cơ sở sản xuất của gia đình tôi trung bình mỗi tháng xuất đi 2 vạn con dao. Đó là chưa kể các mặt hàng khác như: cuốc, xẻng, liềm... đều có nhiều đơn hàng. Thời điểm ấy tôi thuê từ 5 – 10 người thợ và 10 hộ nhận hàng về làm tại nhà mà cũng không kịp đơn hàng xuất đi. Tuy nhiên, năm vừa qua, nhất là những tháng đầu năm 2021, do không nhận được đơn hàng, sản xuất ra thì lo không tiêu thụ được, nên tôi đành phải cho thợ nghỉ việc, chỉ giữ lại 3 người. Nếu dịch bệnh cứ kéo dài thì chúng tôi cũng không biết xoay sở ra sao, bởi để đầu tư sản xuất gia đình tôi phải vay vốn với số tiền lên đến 1 tỷ đồng, hàng tháng phải gánh khoản tiền lãi rất lớn.

Đây cũng là tình cảnh của hộ ông Nguyễn Xuân Dũng ở làng nghề rèn Tiến Lộc đã hoạt động được 30 năm nay. Ông Dũng cho biết: Gia đình tôi chủ yếu sản xuất cày, bừa, bánh lồng phục vụ nông nghiệp tại địa phương, các xã lân cận và các tỉnh phía Bắc. Trước đây gia đình tôi thuê khoảng 5 - 7 lao động nhưng nay do dịch bệnh nên hàng hóa làm ra không đưa đi bán được, công việc bị cắt giảm khoảng 80%, nên chúng tôi đành phải cho lao động nghỉ việc và hiện chỉ sản xuất cầm chừng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi: Toàn xã Tiến Lộc hiện có khoảng 1.600 hộ làm nghề rèn, chiếm tới 60% số hộ trong xã, tập trung nhiều nhất ở làng Bùi, làng Ngọ và làng Sơn. Các sản phẩm của làng nghề làm ra khá đa dạng, như: liềm, dao, cuốc, xẻng... giá thành lại hợp lý, nên được khách hàng trong nước và nhiều nước ưa chuộng. Nhờ vậy, người làng nghề luôn có việc làm và thu nhập khá so với mặt bằng chung trong huyện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hộ phải thu hẹp quy mô sản xuất tới 80%. Khó khăn lớn nhất là việc ngừng xuất khẩu hàng hóa sang các nước khác; lượng tiêu thụ sản phẩm làng nghề ở trong nước cũng giảm mạnh, đã khiến cho hàng hóa bị tồn kho. Trong khi đó, nhiều hộ đã vay khá nhiều vốn để phục vụ cho sản xuất từ trước khi dịch bệnh. Nay sản xuất đình trệ, các doanh nghiệp, hộ gia đình đều mong muốn được giãn nợ, giảm lãi suất vốn vay. Đại diện các hộ làm nghề trong xã đều bày tỏ mong muốn, ngoài chính sách chung của Nhà nước, các cấp, các ngành nên có những biện pháp hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh làng nghề.

Tại làng nghề mây tre đan xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa), thời điểm này hầu hết các hộ gia đình, các doanh nghiệp sản xuất, thu mua đều gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu, giá cả tăng cao mà hàng không bán được. Trò chuyện với ông Lê Khả Lực, thôn Bắc Đoan Vỹ, là hộ gia đình chuyên thu mua sản phẩm mây tre đan của bà con trong xã, được biết: Do sản phẩm của làng nghề chủ yếu là xuất khẩu nên từ đầu năm đến nay, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, giao thương bị ngưng trệ, không những khó ký được hợp đồng mới mà đơn hàng đã ký cũng bị ứ đọng, hàng đành để trong kho. Do đó, không chỉ gia đình tôi mà nhiều lao động làm nghề cũng không duy trì được việc làm thường xuyên, nên thu nhập bị giảm sút, cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Thịnh, cho biết: Toàn xã hiện có 500 hộ, với khoảng 1.500 lao động tham gia làm nghề mây tre đan. Đây là nghề chính mang lại thu nhập và giúp nhiều gia đình cải thiện cuộc sống. Nếu như trước đây người lao động có thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng (tùy tay nghề) thì nay thu nhập bị giảm mạnh, nên bà con rất lo lắng...

Theo số liệu thống kê toàn tỉnh hiện có 132 làng nghề, với 36 nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 90.000 lao động. Thời điểm này, đại dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng lớn đến sản xuất, doanh thu, mà còn ảnh hưởng đến việc làm của hàng nghìn lao động nông thôn. Đứng trước những khó khăn đó, nhiều cơ sở sản xuất ở các làng nghề đều có mong muốn các cấp, các ngành sớm có giải pháp hỗ trợ, nhất là về nguồn vốn, để họ có thể cầm cự “giữ nghề” chờ khi dịch bệnh qua đi, sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt