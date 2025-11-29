Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội, vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Sáng 29/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Mặt trận trong thời kỳ tỉnh Thanh Hóa bước vào giai đoạn bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận; các đồng chí bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã, phường; các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trên địa bàn tỉnh, các vị trong Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chi hội Thánh Tin lành Thanh Hóa; đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự và động viên Đại hội, cùng 345 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc Đại hội.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nêu rõ: Thời gian qua, bên cạnh việc chủ động triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã ở 166 xã, phường trên toàn tỉnh.

Đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đoàn kết, cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Trong quá trình chuẩn bị, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND tỉnh, các ban, sở ngành và các tổ chức thành viên. Công tác chuẩn bị được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam và hướng dẫn của cấp trên. Đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp, giúp đỡ quý báu đó.

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục khẳng định rõ vai trò, vị trí và nhiệm vụ trong tình hình mới, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ rất quan trọng, đó là:

Tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc, khách quan tình hình Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa X và tham gia góp ý vào Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội tiến hành hiệp thương cử Ủy ban, các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội tiến hành hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031; lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực thi đua, tập trung cao độ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

“Trước yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Phương trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đánh giá: Trong giai đoạn 2024-2025, công tác Mặt trận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; các tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm hơn với các nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động đạt kết quả nổi bật. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đồng loạt 100% khu dân cư. Công tác an sinh xã hội tạo dấu ấn mạnh mẽ khi toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xóa 14.780 nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm trước 12 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

Hoạt động cứu trợ, chăm lo tết cho người nghèo, hỗ trợ hộ khó khăn được triển khai hiệu quả, với trên 1 triệu suất quà, tổng trị giá trên 529 tỷ đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được làm mới bằng nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, diễn đàn sáng tạo khởi nghiệp, ngày hội công nhân... mang lại sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Trong 2 năm, MTTQ các cấp tổ chức 1.372 cuộc giám sát, tham gia 509 cuộc phản biện và góp ý vào hơn 2.000 văn bản. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Cùng với đó, Mặt trận làm tốt nhiệm vụ nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến cử tri, phản ánh kịp thời những băn khoăn của người dân về đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, tội phạm công nghệ cao... để các ngành chức năng xử lý.

Hoạt động kết nghĩa, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiếp tục được duy trì chặt chẽ, với nhiều chương trình ký kết, trao đổi đoàn, góp phần thắt chặt tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Mặt trận các cấp đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, MTTQ tỉnh đã phối hợp xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn Đảng đoàn, Ủy ban, Ban Thường trực; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và áp dụng phần mềm điều hành tác nghiệp.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ mới đó là phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ với mục tiêu tổng quát là tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ; tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh giám sát - phản biện; chăm lo đời sống Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tham luận.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận.

Các tham luận tại Đại hội thống nhất cao với nội dung báo cáo chính trị; đồng thời, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, vì mục tiêu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tựu nổi bật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần tổ chức quán triệt, học tập và nghiên cứu thật kỹ lưỡng các chủ trương, quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây chính là kim chỉ nam, là định hướng mang tính chiến lược cho công tác Mặt trận trong thời kỳ mới với yêu cầu nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm và công thức 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo: Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần kịp thời cập nhật cụ thể hóa những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết mới được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 vào Chương trình hành động để tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

MTTQ Việt Nam tỉnh phải đặc biệt chú ý vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Do đó, mỗi cán bộ Mặt trận phải thực sự gần dân, thường xuyên lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân để MTTQ thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mọi tiếng nói của Nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng.

Cùng với đó, MTTQ phải khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những nội dung, lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân với tinh thần “rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả”.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ tỉnh thực hiện mô hình “Tháng nghe dân nói” do các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức ở tất cả 166 xã, phường trong tỉnh, coi đây là kênh đối thoại thường xuyên giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng thực chất, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; ưu tiên phát triển các mô hình an sinh cộng đồng, vận động Nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, phát triển các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP của địa phương, các mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó cần chú trọng bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Bình dân học vụ số”, phong trào “Chung tay vì học sinh biên giới thân yêu”, phong trào “Bảo vệ đường biên, mốc giới”, “Vì an ninh Tổ quốc”...

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung vận hành tốt mô hình tổ chức mới, bảo đảm sự phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với tái cấu trúc tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, có năng lực, tận tụy, sáng tạo và phải dám bước ra khỏi vùng an toàn để có tư duy mới, cách làm mới và có kết quả mới. Phải tạo được sự thay đổi thực chất trong nhiệm kỳ này để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đạt được yêu cầu, sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đó là “họp ít hơn, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn và nhiều nụ cười của Nhân dân hơn”.

Cán bộ MTTQ các cấp cần phải thấm nhuần và thực hiện “3 gần”: Gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; quán triệt “5 phải”: Phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm và phải báo cáo kết quả; và kiên quyết “4 không”: Không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng để hoạt động của MTTQ thật sự mang lại giá trị, đó chính là niềm tin, sự hài lòng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để Thanh Hóa không chỉ là vùng đất lịch sử giàu truyền thống cách mạng đậm đà bản sắc văn hóa mà phải trở thành “điểm sáng về đổi mới, sáng tạo và phát triển”.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã trao tặng Đại hội lẵng hoa và bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn biểu tượng vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của MTTQ Việt Nam các cấp, của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đông đảo Nhân dân, trong đó có những người con Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, đã và đang chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và trách nhiệm nòng cốt của MTTQ Việt Nam. Chú trọng phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, người con Thanh Hóa ở trong và ngoài nước trong công tác vận động Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ các cấp cần tiếp tục rà soát, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; phát huy cao nhất quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thường xuyên lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu...

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND với Nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

“Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó có MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng cao. Trước yêu cầu đó, MTTQ và các tổ chức thành viên cần chủ động thích ứng với mô hình chính quyền mới; nâng cao hơn nữa năng lực nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời phát hiện, phản ánh, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của chính quyền, nhất là trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm mọi chính sách đều hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo quan trọng”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh.

Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy MTTQ các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ, các hội đồng tư vấn, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có uy tín trong Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tin tưởng rằng: Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; kế thừa những thành tựu to lớn, những bài học kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp Nhân dân; tạo nên sức mạnh to lớn, chung sức, đồng lòng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử 164 vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, tặng hoa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XVI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

