Giải “bài toán” việc làm cho lao động hồi hương

Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống: Bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống cho người lao động Thời gian qua, công dân huyện Nông Cống làm ăn ở các tỉnh, thành trên cả nước trở về địa phương khá lớn. Theo thống kê, toàn huyện có trên 13.000 người trong độ tuổi lao động trở về, chủ yếu là làm nghề tự do, làm việc trong nhà máy, khu công nghiệp với các lĩnh vực như may mặc, giày da, xây dựng... Với mục tiêu sớm ổn định cuộc sống cho người lao động, huyện Nông Cống đã tập trung hỗ trợ, giải quyết việc làm cho số lao động trên. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, nắm bắt nhu cầu học nghề, việc làm, vay vốn của người lao động. Những lao động có nhu cầu đi làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện sẽ được ưu tiên tuyển dụng, hỗ trợ test nhanh, tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Đồng thời, qua rà soát cho thấy, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có nhu cầu tuyển dụng khoảng 5.000 lao động vào làm việc. Tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trên địa bàn đã tuyển được khoảng 2.500 lao động; giải quyết cho 18 lao động vay vốn hỗ trợ việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng khuyến khích, tạo điều kiện để công dân làm việc tại các làng nghề trên địa bàn để sớm giúp họ ổn định sinh kế. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, làng nghề, nghề phụ, hỗ trợ vốn ưu đãi, kỹ thuật, cây, con giống giúp người lao động tiếp cận, phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, nguyện vọng; tư vấn tìm việc làm trong nước và ngoài nước... Ngô Thế Anh, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa: Ưu tiên tạo việc làm cho lao động hồi hương Qua các đợt dịch, tỉnh Thanh Hóa có khoảng gần 200.000 người trở về từ các tỉnh phía Nam, nguyện vọng và nhu cầu tìm việc làm của người lao động tại quê nhà là rất lớn. Trước thực trạng này, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp nắm bắt thông tin nhu cầu việc làm, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động hồi hương phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chúng tôi đánh giá cao lực lượng lao động hồi hương bởi đa số lao động đều có thâm niên công tác, có tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, tính kỷ luật, tác phong công nghiệp cũng đã được rèn luyện... Do đó, nếu được tuyển dụng, những lao động hồi hương sẽ sớm thích nghi với công việc, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho năng suất lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để làm tốt việc tuyển dụng lao động hồi hương, theo tôi các cơ quan chức năng cần phối hợp, nắm bắt, khảo sát nhu cầu tuyển dụng, cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu về nguồn cung - cầu lao động. Đẩy mạnh công tác tư vấn việc làm cho người lao động hồi hương tại các huyện, thị xã, thành phố, nhằm tạo thuận lợi cho cả đơn vị tuyển dụng lao động và người lao động đang có nhu cầu việc làm. Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp cần phải công khai thủ tục tuyển dụng, chế độ ưu đãi đối với lao động hồi hương. Thực hiện tốt cơ chế 3 bên: Doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước và người lao động. Nếu làm được như vậy, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động nói chung, lao động hồi hương nói riêng, sẽ mang lại những kết quả tích cực. Lê Văn Trường, Trưởng Phòng Dự báo - Thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa: Nỗ lực kết nối cung - cầu lao động Nhằm tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động Thanh Hóa hồi hương, thời gian qua công tác thu thập để kết nối cung - cầu lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã được triển khai đồng bộ, với nhiều hình thức như: Tổ chức các sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động; hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp tại các địa phương, kết hợp với việc bố trí cán bộ tư vấn trực tiếp và qua điện thoại khi người lao động đề nghị. Đặc biệt, để bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối người lao động có nhu cầu tìm việc với nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Đây là phương thức phù hợp, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh việc kết nối trực tiếp, trung tâm đã tiến hành cung cấp thông tin thị trường lao động trên nhiều nền tảng mạng xã hội; tăng cường thu thập thông tin về vị trí việc làm cần tuyển, thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để cung cấp trên các trang thông tin điện tử. Từ đầu quý II năm 2021 đến nay, số lượng việc làm cần tuyển trong và ngoài tỉnh được thu thập là gần 50.000 vị trí việc làm, tất cả đều được cung cấp rộng rãi đến cộng đồng, người lao động. Trong thời gian tới, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thu thập và cung cấp thông tin cung - cầu lao động, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động hiệu quả nhất. Bùi Thị Thủy, (thôn Khằm, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân): Cần sự hỗ trợ của địa phương và doanh nghiệp Tôi là lao động có 2 năm làm việc tại Công ty TNHH Điện tử FOSTER ở Khu Công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh. Do dịch COVID-19, nhân dịp nghỉ lễ 30-4, tôi xin nghỉ làm luôn và trở về quê tránh dịch. Từ tháng 5 đến tháng 10 không có việc làm, chồng đi làm ăn trong Nam cũng ít việc, thu nhập giảm sút, bản thân nuôi con nhỏ nên tôi phải chi tiêu rất tằn tiện. Do vậy tôi mong muốn có được công việc, thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Thời gian chờ việc, ở xã có nhà nào thu hoạch keo cần thuê người là tôi nhận làm, mỗi ngày cũng được từ 170.000 đồng đến 200.000 đồng, nhưng thi thoảng mới có người thuê. Vì vậy, tôi rất mong cấp ủy, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ để những lao động hồi hương như tôi sớm có được công việc để bảo đảm cuộc sống, nhất là khi chỉ còn vài tháng nữa là đến tết dương lịch, âm lịch nhu cầu chi tiêu lớn. Tôi thiết tha mong muốn các doanh nghiệp sắp xếp vị trí việc làm, mức lương phù hợp và các chế độ phúc lợi để giúp những người lao động như tôi ổn định cuộc sống, không phải tha phương mưu sinh.