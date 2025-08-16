Đổi mới sản phẩm và trải nghiệm du lịch: Yêu cầu tất yếu!

Không chỉ thu hút khách bằng cảnh quan và di sản, “ngành công nghiệp không khói” xứ Thanh đang hướng tới mục tiêu tạo ra những hành trình giàu trải nghiệm, dịch vụ chất lượng và sản phẩm mang dấu ấn riêng. Đây được xem là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn phát triển mới của toàn ngành du lịch.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm thu hút khách đến FLamingo Ibiza Hải Tiến.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và dịch vụ trong những năm qua đã tạo tiền đề cho các trọng điểm du lịch của tỉnh vươn lên bứt phá. Lượng khách liên tục tăng, đưa Thanh Hóa vào tốp các địa phương thu hút khách hàng đầu cả nước. Nếu như các khu du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến luôn trở thành những “điểm nóng” trong mùa hè, thì Pù Luông là điểm đến được một số tạp chí quốc tế công nhận là một trong những điểm đến hấp dẫn và đáng trải nghiệm ở Việt Nam; các điểm du lịch văn hóa Thành Nhà Hồ và Lam Kinh ngày càng khẳng định giá trị di sản. Tuy nhiên, sự lặp lại mô hình khai thác trải nghiệm và sản phẩm chưa thực sự đa dạng sẽ khiến một số điểm đến thiếu sức hút về lâu dài.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa Lê Xuân Thảo chia sẻ: “Nếu chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, chúng ta sẽ nhanh chóng rơi vào thế bị động. Điều quan trọng là biến lợi thế tự nhiên và văn hóa thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, kết hợp với dịch vụ chất lượng cao, để mỗi chuyến đi đến Thanh Hóa là một câu chuyện mới”.

Nhận thức rõ điều này, nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm mới, làm mới sản phẩm hiện có và nâng cấp trải nghiệm, lấy sáng tạo làm trung tâm.

Ở vùng biển, Sầm Sơn không chỉ là nơi tắm biển và thưởng thức hải sản như trước, mà đã phát triển chuỗi dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí hiện đại, du lịch hội nghị, hội thảo kết hợp team building, thể thao biển. Các lễ hội văn hóa- du lịch được tổ chức quy mô, kết hợp trình diễn nghệ thuật, ẩm thực... là những lý do để du khách lưu lại lâu hơn. Còn tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đang từng bước mở rộng dịch vụ, hướng đến phát triển du lịch bốn mùa. Trong đó, Flamingo Ibiza Hải Tiến được xem là nét chấm phá mới, mang đến đa dạng các trải nghiệm lễ hội ẩm thực, lễ hội đường phố, chương trình đại nhạc hội gắn liền với các chủ đề theo từng mùa trong năm... mang đến những trải nghiệm mới, đầy sức hút.

Khu vực miền núi xứ Thanh, sản phẩm du lịch cộng đồng đã khẳng định thương hiệu với những khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn tại Pù Luông (xã Pù Luông), bản Mạ (xã Thường Xuân), bản Bút (xã Nam Xuân), bản Năng Cát (xã Linh Sơn); cùng đa dạng trải nghiệm như trekking, khám phá hang động, chinh phục thác nước, trải nghiệm dệt thổ cẩm, chế biến ẩm thực dân tộc... Điểm đáng chú ý là nhiều tour được các đơn vị lữ hành thiết kế trọn gói, kết nối nhiều điểm đến trong một hành trình, thay vì đơn lẻ như trước. Nhờ đó vừa gia tăng thời gian lưu trú, vừa nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Sự đổi mới trong các dòng sản phẩm chủ đạo và trải nghiệm còn được hỗ trợ bởi xu hướng số hóa trong ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đã triển khai ứng dụng đặt dịch vụ, quảng bá tour, giới thiệu sản phẩm để khách hàng tham khảo trước khi đặt. Một số điểm du lịch đã đưa vào vận hành công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), cho phép du khách “ngắm” toàn cảnh Pù Luông, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, đền Nưa - Am Tiên... từ trên cao mà không cần di chuyển.

Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa Trần Thị Nga nhận định: “Công nghệ sẽ là cú hích cho du lịch nếu được kết hợp với sản phẩm đặc sắc. Nhưng điều quan trọng hơn là phải hiểu khách muốn gì. Mỗi thị trường có nhu cầu khác nhau, nếu ta chỉ cung cấp những gì ta có, thay vì những gì khách cần, sẽ khó cạnh tranh”. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động khảo sát thị trường, phân khúc khách hàng và thiết kế sản phẩm phù hợp cho từng nhóm - từ khách gia đình, giới trẻ, khách quốc tế, đến nhóm yêu thích du lịch mạo hiểm hay nghỉ dưỡng cao cấp.

Tuy vậy, để việc đổi mới sản phẩm và trải nghiệm thực sự hiệu quả, Thanh Hóa cần một chiến lược dài hạn và đồng bộ. Kinh nghiệm từ các địa phương khác cho thấy, một sản phẩm du lịch chỉ có sức sống khi vừa hấp dẫn, vừa mang tính bền vững, bảo vệ được môi trường và bản sắc. Chính vì vậy, các địa phương có khu, điểm du lịch đang chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là cộng đồng địa phương - những người trực tiếp làm du lịch để họ hiểu rõ vai trò bảo tồn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Một hướng đi nữa trong đổi mới sản phẩm và trải nghiệm du lịch đó là tăng cường liên kết vùng. Tỉnh Thanh Hóa đã và đang chú trọng đẩy mạnh kết nối tour với các địa phương lân cận như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và các trọng điểm du lịch trong nước. Điều này giúp đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài hành trình của du khách, đồng thời mở rộng thị trường. Song song với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh quảng bá thông qua các nền tảng số, hợp tác với các hãng truyền thống quốc tế để lan tỏa hình ảnh đất và người xứ Thanh.

Nhìn rộng ra, đổi mới sản phẩm và trải nghiệm du lịch không chỉ là đáp ứng thị hiếu nhất thời, mà là bước chuẩn bị cho tương lai. Khi ngành du lịch cả nước đang hướng tới “du lịch trải nghiệm - sáng tạo - bền vững”, với kho tàng tài nguyên phong phú và ý chí đổi mới mạnh mẽ, Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội lớn để không chỉ thu hút du khách, mà còn để mỗi chuyến đi đến xứ Thanh trở thành hành trình đáng nhớ, thôi thúc họ quay trở lại và sẵn sàng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Bài và ảnh: Hoài Anh