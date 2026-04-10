Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ ở Hải Lĩnh

Là tổ dân phố có đến 95% dân số là người công giáo, những năm qua chi ủy, chi bộ tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Lĩnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế tại địa phương. Đặc biệt, các chuyên đề được đưa ra thảo luận hướng tới mục tiêu người công giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, “tốt đời, đẹp đạo”, “phúc âm giữa lòng dân tộc”, thực hiện đường hướng người công giáo tốt là người công dân tốt.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hải Lĩnh họp bàn các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ.

Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy, Ban xây dựng Đảng, chi ủy, chi bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho từng đợt. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề, chi ủy trao đổi, bàn bạc thống nhất các mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp thực hiện. Đồng thời phân công chi ủy viên chuẩn bị báo cáo đề dẫn. Dự thảo chuyên đề được bí thư chi bộ, cấp ủy thông qua, gửi cho đảng viên nghiên cứu trước mỗi kỳ sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, truyền thống, tinh thần yêu nước; tập trung liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung thảo luận sâu để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao. Qua đó, các đảng viên tập trung tuyên truyền, vận động người công giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thuận, chủ động, tích cực tham gia thực hiện các phong trào được triển khai tại địa phương.

Bà Bùi Thị Vinh, Bí thư chi bộ tổ dân phố Hồng Phong cho biết: “Tại các buổi sinh hoạt, đảng viên được nghe trình bày chuyên đề, tham gia thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác, không khí sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, dân chủ, sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng của mỗi đảng viên. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn phẩm chất người đảng viên”.

Thực hiện Kế hoạch số 296-KH/TU, ngày 10/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hải Lĩnh đã chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng. Từ đó, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên trong thảo luận và quyết định những nội dung lãnh đạo của chi bộ. Các đồng chí đảng ủy viên được phân công theo dõi, dự sinh hoạt với các chi bộ đã gợi mở cho các chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt đúng định hướng; phát huy tốt vai trò trong theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy, chi bộ trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề.

Thông qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể cấp ủy, chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi; qua đó góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trên địa bàn phường vẫn còn hình thức, chưa thiết thực. Việc lựa chọn nội dung chuyên đề còn chung chung, chưa phải là những nội dung cần thiết, bức xúc cần đưa ra bàn để tìm giải pháp khắc phục. Một số nội dung sinh hoạt chuyên đề chuẩn bị chưa đạt yêu cầu, đảng viên tham gia ý kiến chưa nhiều. Một số báo cáo chuyên đề chưa phân tích, đánh giá đúng, đầy đủ, cụ thể những hạn chế, nguyên nhân nên việc đề ra giải pháp để giải quyết vấn đề chưa rõ...

Theo Trưởng Ban xây dựng Đảng phường Hải Lĩnh, Nguyễn Thị Thanh Trang: “Để khắc phục những hạn chế trong quá trình sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, Ban xây dựng Đảng đã tham mưu cho đảng ủy chỉ đạo các chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề. Cấp ủy viên và bí thư chi bộ phải nhận thức đúng, có trách nhiệm cao về sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng. Cần nắm vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy trình, nội dung, hình thức, tính chất, yêu cầu của một buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng; các kỹ năng cần thiết trong chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ... Bí thư chi bộ cần nắm chắc năng lực, sở trường của từng đảng viên để phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề cho phù hợp theo từng quý. Khuyến khích đảng viên đăng ký nội dung chuyên đề để báo cáo trước chi bộ, từ đó tạo ý thức tự giác cho mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đảng ủy và ban sẽ tăng cường công kiểm tra, giám sát, đánh giá giữa các chi bộ đối với sinh hoạt chuyên đề”.

Bài và ảnh: Minh Khanh