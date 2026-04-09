Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa tạo cơn địa chấn trước ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An

Tối 9/4, tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, trong trận đấu thứ 2 Giai đoạn I Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia (VĐQG) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã tạo nên cơn địa chấn khi xuất sắc đánh bại đương kim vô địch (ĐKVĐ) VTV Bình Điền Long An.

Trong cuộc so tài với VTV Bình Điền Long An, các cầu thủ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ra quân trong trang phục áo đỏ.

Sau trận ra quân thua nhà á quân LPBank Ninh Bình với tỷ số 1/3, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa nhập cuộc đầy quyết tâm trước nhà vô địch VTV Bình Điền Long An.

Với chiến thuật linh hoạt trên hàng công, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn đã liên tục ghi điểm bằng những pha đập bóng uy lực của ngoại binh Cai Xiaoqing và chủ công Hoàng Thị Thảo.

Ngoài ra, những pha chắn bóng của Đoàn Thị Xuân và Bùi Thị Nhung cũng mang lại điểm số cho các cầu thủ nữ xứ Thanh.

Tay chuyền hai Tôn Thị Minh Thư (12) và chủ công Cai Xiaoqing (36) đang thi đấu ngày càng ăn ý trong màu áo XMLS Thanh Hóa.

Sau chiến thắng cách biệt 25/15 trong set đấu thứ nhất, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa tiếp tục thi đấu thăng hoa trong set thứ hai với sự cơ động của các mũi tấn công cùng những pha phòng thủ chắn chắn của Libero Nguyễn Thị Kim Liên và Quách Thị Hoài Ân để chiến thắng với tỷ số 25/16, qua đó tạo lợi thế lớn trước đoàn quân của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Do bị theo kèm sát nên chủ công Cai Xiaoqing (36) thường xuyên tung ra những pha ghi điểm ở sau vạch 3m.

Tuy nhiên, với tư cách là những nhà ĐKVĐ, VTV Bình Điền Long An đã vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng đến từ miền Tây đã khiến trận đấu thêm phần sôi động và kịch tính khi chiến thắng XMLS Thanh Hóa trong set thứ 3 và 4 với cùng tỷ số 25/17, qua đó đưa trận đấu đến set thứ 5 quyết định.

Chủ công Hoàng Thị Thảo (10) đã có một trận đấu xuất sắc khi liên tục ghi những điểm số quan trọng.

Trong set đấu này, các cầu thủ của XMLS Thanh Hóa và VTV Bình Điền Long An thay nhau dẫn điểm trước. Kịch tính đã diễn ra trong những điểm số cuối. XMLS Thanh Hóa dẫn 13/10, sau đó VTV Bình Điền Long An san bằng tỷ số 13/13.

Tuy nhiên, trong 2 điểm số cuối cùng, đoàn quân của HLV Bùi Huy Sơn đều giành chiến thắng, qua đó tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An với tỷ số chung cuộc 3/2, tỷ số các set lần lượt là 25/15, 25/16, 17/25, 17/25 và 15/13 nghiêng về các cầu thủ nữ xứ Thanh.

Niềm vui của các cầu thủ XMLS Thanh Hóa sau khi đánh bại ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An.

Với chiến thắng kịch tính này, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào Top 4 tại Giải bóng chuyền VĐQG năm 2026. Theo kế hoạch, ở trận đấu tiếp theo, thầy trò Bùi Huy Sơn sẽ đối đầu với Binh chủng Thông tin Đông Bắc 19 vào ngày 11/4 tới.

Duy Tính