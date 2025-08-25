Doanh thu phim “Mưa đỏ” vượt 100 tỷ đồng, khán giả ở đâu xem nhiều nhất?

Tính tới tối 24/8, phim “Mưa đỏ” đã chính thức cán mốc 100 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Đây là thành tích phòng vé chưa từng có với thể loại phim chiến tranh ở Việt Nam.

Doanh thu phim “Mưa đỏ” vượt 100 tỷ đồng vào cuối ngày 24/8 và tiếp tục tăng từ đầu giờ sáng 25/8. (Ảnh từ Box Office Vietnam)

Ghi nhận từ chiều đến tối ngày 24, doanh thu phim tăng nhanh, trung bình khoảng 2 tỷ đồng mỗi giờ. Số liệu từ Google Trends cho thấy tỉnh thành tìm kiếm từ khóa “Mưa đỏ” nhiều nhất là Hà Nội - nơi đang diễn ra cao điểm các hoạt động hợp luyện, sơ/tổng duyệt hướng đến cuộc diễu binh diễu hành A80. Thứ nhì là Quảng Trị - vùng đất bi tráng mà phim lấy bối cảnh.

Trong đó số điểm 100/100 của Hà Nội tương ứng mức độ quan tâm cao nhất và là thước đo cho các tỉnh thành khác. Quảng Trị 76 tương đương 76% mức độ quan tâm so với Hà Nội, Hải Phòng 70%... Thời gian đạt đỉnh tìm kiếm là 22 giờ 20 và 23 giờ 56.

Ngoài ra một số tỉnh thành khác thuộc vùng Bắc và Bắc Trung Bộ như Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng... cũng nằm trong top 10 tìm kiếm nhiều nhất. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 12.

Ảnh chụp Google Trends - công cụ thống kê số liệu về các trào lưu (trend) được tìm kiếm nhiều nhất qua Google. (Click hình để xem kích thước đầy đủ)

Các vùng ít tương tác nhất chủ yếu thuộc khu vực miền Tây như Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long... hay vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ như Bình Thuận, Tây Ninh.

“Mưa đỏ” có suất chiếu sớm từ tối Thứ Năm 21/8, đến hết ngày công chiếu đầu tiên (22/8) đã thu 40 tỷ đồng. Chỉ trong hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật sau đó, phim thu thêm 60 tỷ đồng.

Sức nóng này cũng giúp các bài đăng trên mạng xã hội về “Mưa đỏ” đạt lượng tương tác cao. Tuy nhiên, nhiều bài bàn luận sâu và chi tiết, có người còn quay video và chụp hình tác phẩm đăng lên, khiến êkíp phải lên tiếng kêu gọi khán giả đừng tiết lộ nội dung phim.

Hứa Vĩ Văn trong vai bác sỹ Lê, phim "Mưa đỏ." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Với kỳ nghỉ 2/9 cùng các hoạt động kỷ niệm diễn ra rầm rộ trên quy mô lớn, dự báo doanh thu “Mưa đỏ” sẽ tiếp tục tăng.

Nhiều nhà quan sát nhận định phim có thể chạm hoặc vượt mốc 300 tỷ đồng để đứng top 6 doanh thu điện ảnh Việt, chỉ sau các phim của Trấn Thành và Lý Hải.

Thành tích phòng vé của “Mưa đỏ ” cũng trở thành dấu mốc mới với mùa phim 2/9, vốn kém nổi bật hơn so với các kỳ nghỉ Tết và 30/4.

Hiện nay “Mưa đỏ” đang tiếp tục được chiếu ngoài rạp với lượng suất chiếu áp đảo (trung bình hơn 4.000 suất mỗi ngày) nên khán giả có thể dễ dàng chọn các giờ phù hợp tại rạp gần nhất./.

Theo TTXVN