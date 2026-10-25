Doanh nghiệp thi đua lao động sản xuất quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung tối đa nguồn lực, bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất, kinh doanh. Trong chặng nước rút của quý IV/2026, tinh thần thi đua lao động sản xuất sôi nổi đang lan tỏa khắp các nhà máy, xí nghiệp, góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 11% trong năm nay và tạo đà vững chắc cho cả giai đoạn 2026-2030.

Công nhân Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Ảnh: Thanh Thảo

Bứt phá nhịp độ sản xuất cuối năm

Những ngày này, tại khắp các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, không khí thi đua lao động diễn ra khẩn trương. Tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, các dây chuyền sản xuất bao bì công nghiệp luôn hoạt động 115% công suất thiết kế nhằm bảo đảm tiến độ cho những đơn hàng đã ký kết. Ông Hà Thọ Bảo, Trưởng Phòng Kinh doanh công ty, cho biết: “Xác định chuyển đổi xanh và công nghệ là “chìa khóa” cạnh tranh, năm nay công ty đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, hướng tới các dòng sản phẩm đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Ngay đầu quý IV, chúng tôi cũng đã đưa vào vận hành giai đoạn 2 của nhà máy, giúp nâng gấp đôi công suất so với trước. Trong những tháng cuối năm, công ty tập trung phát triển thị trường cả nội địa lẫn xuất khẩu để tăng đơn hàng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 20% về sản lượng và doanh thu so với năm ngoái”.

Sức nóng thi đua lao động sản xuất cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh. Tại nhà máy chế biến lúa gạo của Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen (xã Triệu Sơn), các công nhân đang tăng ca, tăng kíp làm việc liên tục để kịp bàn giao các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ông Đỗ Minh Thủy, Chủ tịch HĐQT công ty, chia sẻ: “Doanh nghiệp xác định chiến lược xuyên suốt là chinh phục phân khúc cao cấp ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Trong chặng nước rút cuối năm, VinaGreen tiếp tục đẩy mạnh các đơn hàng sang châu Âu, Nhật Bản, Singapore, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt từng công đoạn để bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Ngoài ra, công ty cũng tham gia các chương trình hội chợ, xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thương hiệu và mở rộng kết nối giao thương với các đối tác lớn".

Thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thực tế cho thấy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước đạt 6.627 triệu USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 225.400 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Những kết quả khởi sắc này đang tạo thêm dư địa lớn để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, cơ hội thị trường cũng đi kèm không ít thách thức. Chi phí nguyên liệu, vận chuyển và logistics biến động làm gia tăng áp lực chi phí; sức mua tại một số thị trường phục hồi chưa đồng đều, cùng với rào cản ngày càng khắt khe về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường đòi hỏi sự linh hoạt rất cao từ phía sản xuất...

Trước những sức ép đó, để hoàn thành mục tiêu kinh doanh ở mức cao nhất, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng loạt phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với cao điểm “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”. Tinh thần thi đua không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Nhịp độ sản xuất khẩn trương tại Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise nhằm hoàn thành các đơn hàng ký kết.

Ông Nguyễn Công Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, cho biết: “Tiến Nông đã phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với hoạt động sản xuất theo từng ngày, từng tháng. Công ty tập trung tối ưu hóa bố trí ca làm việc, nâng cao hiệu suất thiết bị thông qua mô hình quản lý sản xuất tinh gọn, thắt chặt quản lý chuỗi cung ứng và tăng cường phát triển thị trường tiêu thụ. Hoạt động thi đua gắn liền với việc nâng cao thu nhập nên người lao động rất hào hứng tham gia, quyết tâm cùng công ty hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra”.

Tại Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise, nhịp độ sản xuất cũng đang được đẩy lên mức cao nhất. Ông Trần Ngọc Phiêu, Quản lý sản xuất công ty, cho biết: “Đến nay, công ty đã sản xuất đạt 95% kế hoạch năm và hoàn tất ký kết đơn hàng cho hết quý I/2027. Việc phát động thi đua cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và kịp thời khen thưởng xứng đáng cho các ý tưởng hay đã tạo động lực lớn, giúp chúng tôi tự tin hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ”.

Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV tối thiểu đạt 17,09%, phấn đấu đạt 17,48%, hướng tới tăng trưởng cả năm trên 11%. Đây là đích đến đầy thách thức nhưng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Với khoảng 23.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân trong đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Do đó, tỉnh cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn vốn và thị trường, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh. Sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp trong chặng nước rút cuối năm sẽ là động lực quan trọng để Thanh Hóa hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo đà vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Thanh Thảo