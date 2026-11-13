Gỡ khó bài toán thiếu hụt lao động cho sản xuất

Nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong những tháng cuối năm đang đặt nhiều doanh nghiệp trước áp lực bổ sung nhân lực. Trong khi nguồn lao động tại chỗ có hạn, tình trạng biến động nhân sự và thiếu lao động có tay nghề khiến doanh nghiệp gặp khó trong duy trì công suất, đáp ứng đơn hàng. Bài toán đặt ra không chỉ là tuyển đủ người mà còn phải giữ chân lao động, bảo đảm đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Thiếu hụt lao động khiến doanh nghiệp chưa thể khai thác hết công suất của chuyền may.

Khan hiếm nhân lực, áp lực lên sản xuất

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trong 3 tháng cuối năm 2026, có 210 doanh nghiệp, gồm 180 doanh nghiệp trong tỉnh và 30 doanh nghiệp ngoài tỉnh, dự kiến tuyển dụng khoảng 22.000 lao động. Nhu cầu tập trung ở các nhóm ngành may mặc, giày da; cơ khí, chế tạo; xây dựng; điện tử, công nghệ. Khảo sát riêng tại 15 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lớn cho thấy, tổng nhu cầu nhân lực của nhóm này trong quý IV lên tới khoảng 10.800 người. Nhiều doanh nghiệp cùng tuyển dụng trong thời gian ngắn khiến việc tìm kiếm, thu hút lao động ngày càng khó khăn.

Tại Công ty TNHH giày Rollsport Việt Nam, với hơn 17.300 lao động, doanh nghiệp vẫn cần tuyển thêm hơn 1.200 người trong hai tháng cuối năm 2026. Nguồn cung lao động tại địa phương có hạn, trong khi nhiều doanh nghiệp cùng tuyển dụng, tạo áp lực cho công tác bổ sung nhân sự. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH giày Rollsport Việt Nam, cho biết: “Nguồn lao động tại địa phương hiện có hạn, trong khi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đều lớn nên việc tìm kiếm nhân sự đáp ứng yêu cầu sản xuất gặp không ít khó khăn. Có những ứng viên đã đăng ký nhưng không đến phỏng vấn; một số người xác nhận nhận việc nhưng sau đó không đến làm, thậm chí có trường hợp chỉ làm việc một thời gian ngắn rồi nghỉ. Điều này khiến doanh nghiệp phải liên tục bổ sung nhân sự để bảo đảm kế hoạch sản xuất”.

Thiếu lao động có tay nghề và kinh nghiệm cũng là trở ngại đối với doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH S&D Thanh Hóa, tỷ lệ lao động nghỉ việc trong năm 2026 tăng từ 3 - 5% so với cùng kỳ năm trước. Những vị trí khó tuyển nhất là công nhân may có tay nghề và nhân viên kiểm soát chất lượng (QC) đã có kinh nghiệm. Lao động mới cần thời gian đào tạo, hướng dẫn để thành thạo thao tác, đáp ứng yêu cầu về năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ông Lê Văn Bắc, Phó Giám đốc Công ty TNHH S&D Thanh Hóa, cho biết: “Khi thiếu hụt nhân lực ở những vị trí đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm, doanh nghiệp gặp khó trong việc tiếp nhận các đơn hàng lớn. Công suất, sản lượng sản xuất bị ảnh hưởng, tiến độ giao hàng cũng chịu áp lực. Với lao động mới, công ty phải bố trí thời gian đào tạo, hướng dẫn để người lao động thành thạo công việc, đáp ứng yêu cầu sản xuất”.

Từ tuyển dụng đến giữ chân lao động

Khi nhiều doanh nghiệp cùng có nhu cầu tuyển người, tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút lao động. Đặc biệt, khi một bộ phận ứng viên không đến nhận việc hoặc nghỉ sau thời gian ngắn, giữ chân người lao động cũng là yêu cầu cấp thiết.

Tại Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons, thuộc Tập đoàn Vingroup, dự án của công ty tại Thanh Hóa có nhu cầu tuyển khoảng 600 lao động từ nay đến cuối năm. Công tác tuyển dụng diễn ra khá nhanh, gần như phủ kín các vị trí còn trống. Ông Lê Khắc Nghĩa, chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons, cho biết: “Ngoài bảo đảm tiền lương, công ty luôn chú trọng các chế độ phúc lợi dành cho người lao động. Từ bữa ăn, chỗ ở đến việc đi lại đều được quan tâm, tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc. Đây cũng là những yếu tố giúp công ty thu hút lao động và nhanh chóng tuyển đủ nhân sự cho các vị trí còn thiếu tại dự án Thanh Hóa”.

Với chính sách tiền lương và phúc lợi được quan tâm, Vincons đã nhanh chóng tuyển gần đủ số lao động cần thiết cho dự án tại Thanh Hóa. Để duy trì lực lượng lao động ổn định, doanh nghiệp còn cần chú trọng môi trường làm việc, đào tạo tại chỗ và bố trí người có kinh nghiệm hướng dẫn lao động mới. Khi người lao động sớm thành thạo công việc và được bảo đảm quyền lợi, doanh nghiệp sẽ giảm áp lực tuyển dụng, đào tạo lại do biến động nhân sự.

Cùng với giải pháp từ doanh nghiệp, cung cấp thông tin kịp thời và kết nối đúng nhu cầu giữa đơn vị tuyển dụng với người tìm việc cũng góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn cung lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh dự kiến tổ chức 4 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại các địa bàn có nguồn lao động tiềm năng và 9 phiên giao dịch việc làm lưu động. Hoạt động tuyển dụng được kết nối trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ https://www.vieclam.gov.vn và các kênh thông tin của trung tâm. Đơn vị đồng thời phối hợp với chính quyền các xã, phường, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề để tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm.

Ông Lê Ngọc Hảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng tại các dự án, nhà máy và doanh nghiệp tăng lên, chủ yếu ở những ngành sử dụng nhiều lao động. Trung tâm tiếp tục khảo sát, cập nhật nhu cầu của doanh nghiệp để có thông tin tuyển dụng kịp thời; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đưa thông tin đến người lao động, giúp họ tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực và người lao động có thêm lựa chọn việc làm”.

Bài và ảnh: Hồng Tư