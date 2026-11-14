Doanh nghiệp Thanh Hóa đáp ứng tiêu chuẩn cao tại các thị trường lớn

Trước yêu cầu ngày càng cao của các thị trường trên thế giới, đòi hỏi doanh nghiệp Thanh Hóa phải chuyển đổi công nghệ, sử dụng nguyên liệu sạch, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải. Không chỉ nhằm đáp ứng các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường, đây còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công ty TNHH Huệ Anh đầu tư máy móc giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, hướng tới xây dựng nhà máy xanh.

Chuyển đổi để đáp ứng yêu cầu thị trường

Tính đến tháng 10/2026, Việt Nam đã ký kết và tham gia 18 Hiệp định thương mại tự do (FTA), mở ra không gian thị trường rộng lớn cho hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với những ưu đãi về thuế quan, các FTA thế hệ mới cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, tại các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc, phát thải carbon và quy trình sản xuất xanh đang trở thành những điều kiện quan trọng trong lựa chọn nhà cung ứng. Những tiêu chuẩn này đang có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Thanh Hóa, nhất là ở các ngành hàng nông, lâm, thủy sản; dệt may, da giày và các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Với ngành hàng thủy sản, các doanh nghiệp phải vượt qua nhiều vòng kiểm soát gắt gao, đặc biệt là vấn đề kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Bà Trịnh Thị Cúc, Giám đốc Công ty CP Xuất khẩu thủy sản Thanh Hóa, cho biết: Để vào được thị trường châu Âu, Mỹ, doanh nghiệp phải có chứng chỉ và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; chứng nhận nuôi trồng và khai thác bền vững. Ngoài ra, phải tập trung kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, giảm thiểu chất thải trong sản xuất.

Với ngành dệt may, bên cạnh yêu cầu về chất lượng, tiến độ giao hàng và giá thành, các nhãn hàng quốc tế ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn môi trường trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Bà Hoàng Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH Huệ Anh, phường Bỉm Sơn, cho biết: “Chúng tôi chú trọng các giải pháp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đầu tư máy móc giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, hướng tới xây dựng nhà máy xanh. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của các đối tác mà còn góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Tạo lợi thế cạnh tranh từ sản xuất bền vững

Thực tế cho thấy, đáp ứng tiêu chuẩn cao không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật mà còn mở ra cơ hội tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị gia tăng cao. Khi các nhà nhập khẩu ngày càng ưu tiên nhà cung ứng có năng lực sản xuất bền vững, doanh nghiệp chủ động chuyển đổi sẽ có nhiều lợi thế hơn trong đàm phán đơn hàng, duy trì quan hệ với đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Phân tích về xu hướng này, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, nhấn mạnh: Trong bối cảnh nhiều thị trường đang tăng cường các quy định liên quan đến phát thải carbon, trách nhiệm môi trường và truy xuất nguồn gốc, việc chậm đổi mới có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ mất đơn hàng, thu hẹp thị trường và giảm khả năng cạnh tranh. Ngược lại, những doanh nghiệp sớm đầu tư công nghệ, kiểm soát tốt nguyên liệu và minh bạch quy trình sản xuất sẽ có khả năng thích ứng tốt hơn trước những biến động của thương mại toàn cầu.

Đồng quan điểm, bà Trịnh Thị Kim Dung, Phòng C/O, Tập đoàn Hoa Lợi, chia sẻ: Các nhà máy không chỉ phải bảo đảm chất lượng, mẫu mã, tiến độ giao hàng mà còn phải chứng minh trách nhiệm môi trường trong từng công đoạn sản xuất; hướng đến quy trình sản xuất an toàn, tiết kiệm và thân thiện hơn với môi trường.

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó trưởng Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương Thanh Hóa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, cảnh báo sớm về các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường tại những thị trường xuất khẩu trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên”.

Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, tiêu chuẩn cao từ thị trường vừa là thách thức, vừa là động lực thúc đẩy doanh nghiệp Thanh Hóa đổi mới mô hình tăng trưởng. Khi công nghệ được nâng cấp, nguyên liệu được kiểm soát, quy trình sản xuất được chuẩn hóa và trách nhiệm môi trường được đặt trong chiến lược phát triển, doanh nghiệp không chỉ tạo dựng lợi thế cạnh tranh trước mắt mà còn nâng cao năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc