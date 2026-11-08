Ngành điện chủ động bảo đảm an ninh năng lượng, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số

Thanh Hóa đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chính vì vậy nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân sẽ tăng cao. Xác định điện phải đi trước một bước, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nâng cao năng lực cung ứng và độ tin cậy vận hành hệ thống. Đây là nhiệm vụ quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn về năng lượng, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Tại cuộc họp về bảo đảm cung ứng điện và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII ngày 12/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng cho năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Tinh thần chỉ đạo này càng có ý nghĩa đối với Thanh Hóa khi tỉnh đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định không có lý do để lùi mục tiêu tăng trưởng, các cấp, ngành phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện bằng được mục tiêu đã đề ra. Trong đó, bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục là một trong những điều kiện thiết yếu để duy trì sản xuất, mở rộng quy mô doanh nghiệp và phát huy hiệu quả các dự án đầu tư.

Thực tế cho thấy, nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh tăng nhanh cùng quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Nếu năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý hơn 731.500 khách hàng, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 5,75 tỷ kWh thì đến cuối năm 2026, số khách hàng ước đạt 887.025, sản lượng điện thương phẩm vượt 9,6 tỷ kWh. Đáng chú ý, công suất sử dụng điện lớn nhất toàn tỉnh trong năm 2026 đã đạt 1.885 MW, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực cung ứng và vận hành hệ thống điện.

Trước áp lực phụ tải, Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hạ tầng lưới điện. Tính đến ngày 30/10/2026, đơn vị đang triển khai 227 dự án đầu tư, tập trung nâng cao năng lực lưới điện trung, hạ áp, cải tạo các tuyến đường dây, giảm tổn thất điện năng và nâng cấp hệ thống điện 110 kV. Trong đó, nhiều công trình trọng điểm được ưu tiên thực hiện tại các khu vực có tốc độ phát triển phụ tải cao.

Ghi nhận tại Trạm biến áp 110 kV Khu công nghiệp Hoàng Long, sau khi đóng điện thành công hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS, các nhà thầu đang tập trung thi công lắp đặt máy biến áp T2 công suất 63 MVA. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, phân phối công suất, điều hòa phụ tải, bảo đảm cấp điện ổn định cho khu vực và các khu công nghiệp trọng điểm.

Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, từ đầu năm 2026 đến nay, ngành điện đã triển khai 11 dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, các đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị xác định rõ từng khó khăn, vướng mắc để tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu tư, sớm đưa các công trình vào vận hành.

Cùng với đầu tư lưới điện phân phối, ngành điện chú trọng phát triển các giải pháp lưu trữ, điều hòa phụ tải và khai thác nguồn năng lượng tại chỗ. Công ty đã triển khai hệ thống pin lưu trữ BESS tại 5 trạm biến áp 110 kV; đồng thời thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sử dụng điện. Trước dự báo năm 2027, nhu cầu công suất toàn tỉnh tăng thêm hơn 350 MW so với năm 2026, việc chủ động chuẩn bị nguồn và lưới điện càng trở nên cấp thiết. Ngành điện cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải trọng điểm như Trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn, Trạm biến áp 220 kV Hậu Lộc và nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Nghi Sơn.

Bảo đảm an ninh năng lượng không chỉ là trách nhiệm của ngành điện mà cần sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tập trung phụ tải vào giờ cao điểm sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Với sự quan tâm đầu tư của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự chỉ đạo của tỉnh và nỗ lực của Công ty Điện lực Thanh Hóa, hạ tầng điện đang từng bước được củng cố theo hướng đồng bộ, linh hoạt và hiện đại. Điện đi trước một bước không chỉ bảo đảm nhu cầu trước mắt mà còn tạo dư địa phát triển lâu dài, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn năng lượng, tạo nền tảng để Thanh Hóa hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương