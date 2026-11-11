Từ “lấy sao” sản phẩm OCOP đến “chuẩn hóa” nhu cầu thị trường

Yêu cầu của thị trường ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng, mẫu mã, xây dựng chuỗi phân phối và mở rộng kênh tiêu thụ được xem là yêu cầu “sống còn” của sản phẩm OCOP. Hành trình phát triển sản phẩm OCOP không chỉ dừng lại ở việc “lấy sao” mà quan trọng hơn, sau đạt chuẩn, các chủ thể đã và đang “chuẩn hóa” để hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chủ cơ sở nem chua Hương Rừng giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại cửa hàng OCOP.

Nem chua là đặc sản nổi tiếng xứ Thanh với hàng trăm cơ sở sản xuất lớn nhỏ. Để được công nhận đạt chuẩn OCOP, thay vì sản xuất hoàn toàn thủ công, cơ sở sản xuất nem chua Hương Rừng, phường Hạc Thành đã đầu tư quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với việc đầu tư máy móc các loại như: máy định lượng, máy hút chân không và các thiết bị hỗ trợ... góp phần nâng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm. Năm 2024, sản phẩm nem chua Hương Rừng đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn, cơ sở tiếp tục đầu tư xây dựng 2 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại phường Hạc Thành và Sầm Sơn, kết nối với các tour du lịch để khách hàng trải nghiệm quy trình sản xuất. Đây cũng là xu hướng phát triển bền vững cơ sở hướng tới nhằm quảng bá hình ảnh gắn với du lịch. Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ cơ sở sản xuất nem chua Hương Rừng, cho biết: “Chúng tôi luôn quan tâm tìm hiểu nhu cầu thị trường để có thể điều chỉnh, nâng cấp sản phẩm của mình lên theo nhu cầu khách hàng. Nhờ vậy, sản phẩm OCOP nem chua Hương Rừng đã đi được đến nhiều thị trường cả nước, đặc biệt các điểm du lịch, sản lượng tiêu thụ tăng gấp 3 - 4 lần".

Năm 2024, sản phẩm nước mắm của gia đình ông Nguyễn Thái Sơn, phường Tĩnh Gia đạt chuẩn OCOP 3 sao. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, cơ sở đã đầu tư mở rộng diện tích nhà xưởng lên gấp đôi, xây thêm hơn 10 bể chứa mắm dung tích lớn. Đồng thời, đầu tư dây chuyền sản xuất bán tự động trong các khâu: chiết xuất, đóng chai... giúp tăng năng suất lên gấp 4 lần so với làm thủ công. Mẫu mã, bao bì cũng được cơ sở đổi mới phong phú nhiều chủng loại, kích cỡ, theo thị hiếu người tiêu dùng. Đáng chú ý, trước “làn sóng thương mại điện tử” bùng nổ, cơ sở cũng đã kết nối đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch lớn, trang mạng xã hội. “Nhờ hoàn thiện cả về chất lượng lẫn mẫu mã, sản phẩm nước mắm OCOP của gia đình ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến, lựa chọn sử dụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng tầm sản phẩm để đưa vào hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh", ông Nguyễn Thái Sơn chia sẻ.

Cơ sở sản xuất nước mắm Nguyễn Thái Sơn, phường Tĩnh Gia đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất trong tỉnh đã đầu tư máy móc, tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất. Đồng thời, xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; thiết kế bao bì phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Sản phẩm uy tín, có truy xuất nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã đẹp... là những yếu tố giúp sản phẩm OCOP của Thanh Hóa đã và đang trở thành những mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng trong nước ưu tiên lựa chọn.

Bắt nhịp xu thế tiêu dùng hiện đại, chủ thể OCOP Thanh Hóa cũng đã đẩy mạnh quảng bá, phát triển thị trường thông qua hoạt động xúc tiến thương mại và kinh doanh số. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 400 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP đã quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Postmart.vn, Voso.vn; 100% sản phẩm đưa lên các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, tiktok... Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm OCOP đã tăng bình quân lên 40 - 50% so với trước đây.

Từ những sản phẩm chủ yếu tiêu thụ “trong làng, trong xã, trong tỉnh”, OCOP Thanh Hóa đã vươn xa đến các tỉnh, thành trong cả nước và trên thị trường quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 30 sản phẩm OCOP xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc... Kết quả đó là một hành trình “chuẩn hóa” bằng cả sự nỗ lực kết hợp với sự đầu tư nghiêm túc, đúng hướng của các chủ thể để khẳng định vị thế của OCOP xứ Thanh trên thị trường.

Bài và ảnh: Hương Hạnh